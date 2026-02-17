Quelques failles de l’Aston Martin F1 Honda déjà révélées par les essais

Les difficultés d’Aston Martin F1 en vue de la saison 2026 pourraient ne pas se limiter au groupe propulseur Honda et aux enjeux de refroidissement déjà évoqués. La première boîte de vitesses conçue intégralement en interne par l’écurie britannique poserait également de sérieux problèmes face aux exigences du nouveau règlement technique.

Basée à Silverstone, l’équipe a abandonné cette saison les transmissions fournies par Mercedes pour adopter sa propre conception. Un choix stratégique fort, dicté évidemment par son changement de motoriste, mais qui se heurte aujourd’hui à la réalité d’une ère 2026 dominée par une gestion énergétique bien plus agressive.

L’une des caractéristiques majeures du pilotage dans ce nouveau cycle réglementaire réside en effet dans l’utilisation intensive des rétrogradages afin de maximiser la récupération d’énergie. Il n’est désormais pas rare de descendre jusqu’au premier rapport en phase de freinage, y compris à l’entrée de virage. Max Verstappen a été l’un des premiers à maîtriser cette technique lors des essais de Bahreïn, tandis que plusieurs de ses concurrents ont tenté de l’imiter avec plus ou moins de réussite.

Carlos Sainz a récemment mis en lumière la complexité de cet équilibre délicat entre mécanique et pilotage.

"J’insiste : l’intégration du groupe propulseur, de la boîte de vitesses et des préférences du pilote doit former une boucle fermée. À partir du moment où l’un de ces deux ou trois éléments ne fonctionne pas exactement comme souhaité, les problèmes commencent. Tout le monde va donc devoir s’adapter et trouver la bonne voie."

La boîte de vitesses d’Aston Martin ne peut pas encore encaisser les nouvelles contraintes liées aux phases de virage et de freinage à hauts régimes et à bas rapports dans la configuration actuelle. Une refonte complète pourrait nécessiter jusqu’à six mois de travail, ce qui repousserait une version réellement aboutie à l’été, potentiellement autour du mois de juillet.

Un calendrier qui correspondrait aux propos tenus plus tôt par Fernando Alonso, lequel avait déjà anticipé que son équipe ne deviendrait réellement compétitive qu’en seconde partie de saison.

Autre point faible évoqué : le moteur thermique Honda. Celui-ci souffrirait de vibrations importantes à hauts régimes, un phénomène susceptible d’avoir des répercussions directes sur la fiabilité et la longévité de la boîte de vitesses.

Avec l’homologation des moteurs 2026 prévue au 1er mars, une évolution matérielle avant Melbourne est peu probable. Des mises à jour logicielles visant à libérer du potentiel sont bien en cours de développement, mais le moteur dans sa configuration physique restera inchangé pour les premières manches du championnat.

Un éventuel correctif partiel pourrait intervenir plus tard dans la saison grâce au mécanisme d’équilibrage mis en place par la FIA pour les motoristes en difficulté. Toutefois, les discussions en coulisses laissent entendre qu’Aston Martin pourrait conserver un certain déficit de performance jusqu’en 2027.

Ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa refuse néanmoins de pointer du doigt un élément isolé.

"Aujourd’hui, tout fonctionne en tant que package. Avec ces nouveaux règlements, les performances au freinage influencent la vitesse en ligne droite, car la capacité à récupérer de l’énergie au freinage et la stabilité dans ces phases sont essentielles."

"Vous pouvez rétrograder un rapport supplémentaire au point de corde, ce qui signifie davantage d’énergie sur la ligne droite suivante. Nous devons simplement rendre la voiture plus robuste dans son ensemble."

De son côté, Fernando Alonso continue d’afficher un optimisme mesuré mais assumé.

"Lors de la présentation de la voiture, nous avions dit que nous pourrions être en retard en début de saison, mais que la seconde moitié de l’année serait meilleure. Je maintiens toujours cet avis."

"La voiture que nous amènerons à Melbourne sera très différente de celle que nous testons actuellement. Nous avons un homme – Adrian Newey – avec 30 ans d’expérience en Formule 1. Il a dominé pendant tout ce temps, donc nous finirons par avoir la meilleure voiture. Ce n’est qu’une question de temps."