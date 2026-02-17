Pas d’inquiétudes autour des moteurs Red Bull Ford pour les départs en F1

Alors que les essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn ont mis en lumière de sérieuses préoccupations concernant la sécurité des départs arrêtés, Liam Lawson a tenu à rassurer sur la situation du côté des moteurs Red Bull Powertrains.

Depuis la suppression du MGU-H dans les unités de puissance, les pilotes doivent désormais faire monter le turbo en régime avant le départ afin d’éviter tout phénomène de latence à l’accélération. Une procédure délicate, puisqu’un sur-régime moteur peut entraîner une surcharge de la batterie, rendant l’exercice particulièrement complexe.

Ces nouvelles contraintes ont déjà provoqué des scènes jugées préoccupantes dans le paddock. Gabriel Bortoleto n’a pas hésité à qualifier les départs de "désordonnés" et de "complètement fous", tandis que le directeur de McLaren, McLaren par la voix de Andrea Stella, a appelé à des discussions "responsables" entre les équipes et la FIA afin de trouver une solution avant le premier Grand Prix de la saison.

L’inquiétude principale concerne le risque qu’une voiture calée sur la grille, notamment dans les premières positions, puisse être percutée à pleine vitesse par un pilote arrivant de l’arrière sans visibilité suffisante. Des échanges sont ainsi prévus pour tenter de sécuriser la procédure de départ.

Toutefois, Lawson, dont l’équipe Racing Bulls utilise également des moteurs RBPT, a laissé entendre que toutes les équipes ne sont pas logées à la même enseigne. Le Néo-Zélandais affirme que son équipe n’est pas confrontée au fameux délai de dix secondes nécessaire à la mise en régime du turbo évoqué ailleurs dans le paddock.

"Pour nous, ce n’est pas dix secondes", a déclaré Lawson.

Le pilote reconnaît néanmoins une complexité accrue de la procédure.

"C’est clairement une procédure de départ plus compliquée, mais évidemment, nous avons encore un peu de temps avant l’Australie pour essayer de bien la maîtriser."

Selon lui, si la difficulté augmente, l’objectif reste inchangé.

"Ça va être plus difficile, mais la chose principale à laquelle nous pensons, c’est essayer d’aller plus vite."

Lawson a également évoqué les similitudes et différences avec l’équipe Red Bull Racing, qui dispose de la même unité de puissance.

"Nous sommes assez similaires dans notre manière de piloter [par rapport à Red Bull], puisque nous avons le même moteur, mais nous devons aussi gérer nos propres problèmes pour mieux comprendre la voiture."

"Ils semblent être dans une bonne situation, donc naturellement c’est un peu différent, car pour le moment, nous ne pouvons pas avoir autant de vitesse qu’eux de toute façon, et donc recharger de manière aussi efficace."

"Mais tout le monde apprend vite, très vite, et ce sera aussi le cas pour nous quand nous bénéficierons de l’étude des données du premier test."