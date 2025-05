Quel sera le nouveau nom du Grand Prix de F1 à Barcelone ?

Les responsables espagnols restent muets sur les négociations avec la Formule 1 concernant la prolongation du contrat de la course de Barcelone.

2026 n’est pas seulement la dernière année du contrat actuel du Circuit de Catalogne, elle marquera également le début de la course urbaine de longue durée à Madrid.

Il est révélateur que Madrid devienne le « GP d’Espagne » officiel, les dirigeants de Barcelone admettant ne pas être sûrs du nom de leur propre course.

"Nous verrons comment elle s’appellera dans quelques jours, voire quelques mois," a déclaré le ministre régional de l’Entreprise, Miquel Samper, aux journalistes espagnols lors du lancement du prochain GP d’Espagne 2025 à Barcelone.

Pourtant Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a révélé hier dans une information que nous vous rapportions en exclusivité, que Barcelone devrait poursuivre avec la F1, mais en alternance a priori (à lire ici).

"Je ne peux rien dire de plus, car je n’en sais pas plus, et nous ne pouvons même pas dire ce que nous savons," répond Samper, visiblement surpris de découvrir cette fuite directe de la FOM.

"Ce qui est clair, c’est que nous voulons continuer à organiser ce Grand Prix. Nous savons tous qu’il se termine l’année prochaine et nous négocions la prolongation de ce contrat."

Plus tôt cette année, Barcelone a prolongé avec succès son contrat avec le MotoGP jusqu’en 2031, et Samper a déclaré que les responsables souhaitaient désormais reproduire la manière dont ces négociations avaient été menées.

"Comme pour les motos, la clé du bon déroulement de ces négociations est le silence," a-t-il confirmé.

"La clé du succès réside dans la discrétion. Nous ne pouvons donc pas expliquer le déroulement des négociations, même si nous nous engageons à communiquer très rapidement dès qu’un accord sera conclu, s’il l’est."

"À ce jour, nous sommes en pleine négociation," a déclaré le ministre.

Par ailleurs, pour une autre course à venir dans le calendrier juste après Barcelone, celle du GP du Canada, il y a de plus grosses ambitions.

Bien que le contrat de Montréal avec la F1 expire seulement en 2031, les responsables souhaitent suivre l’exemple de Miami (qui a signé jusqu’en 2041) en concluant un nouvel accord à très long terme.

"Nous constatons des prolongations d’accords ailleurs, nous avons donc communiqué nos intentions."

"Les discussions sont cordiales, mais rien ne laisse présager que ce ne soit pas une possibilité."