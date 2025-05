Haas F1 est en partie à domicile à Imola et y apprécie ’l’ambiance’

Haas F1 espère continuer son bon début de saison à Imola, où se déroulera ce week-end le Grand Prix d’Emilie-Romagne et du Made in Italy. Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, explique que la proximité avec Maranello et Modène, où se situent une partie de l’équipe ainsi que le fabricant de châssis Dallara, rend cette escale particulière.

"Après avoir disputé six courses sur d’autres continents, nous nous dirigeons maintenant vers la première course européenne de la saison, à Imola. C’est un circuit unique, l’un des circuits à l’ancienne, avec beaucoup de caractère et d’histoire, et l’ambiance y est toujours spéciale avec des fans passionnés" note Komatsu.

"C’est l’un de nos circuits à domicile, car il est très proche de notre bureau d’études italien. Nous sommes impatients d’entamer cette première course du triplé avec une bonne performance pour revenir dans la course aux points."

Esteban Ocon a un lien particulier avec l’Italie et il espère ajouter de nouveaux bons souvenirs à sa mémoire sur un circuit qu’il apprécie : "C’est très excitant de revenir à Imola et en Europe pour le début de ce triplé de courses. J’ai d’excellents souvenirs de courses en Italie, en particulier pendant mes années de karting."

"Nous savons à quel point les fans italiens sont passionnés et nous ressentons toujours leur énergie lorsque nous roulons ici. Le circuit d’Imola est très rapide et fluide, et constitue un bon défi pour les équipes et les pilotes."

"Il est également très technique par endroits, notamment en ce qui concerne les virages et la motricité. Nous nous sommes bien préparés dans le simulateur avant le week-end pour espérer réaliser une autre bonne qualification et être dans le coup pour les points dimanche."

Ollie Bearman est impatient de revenir courir en Europe, même s’il ne sait pas ce que réservera la météo ce week-end, dans un pays qu’il adore : "J’adore l’Italie, alors je suis très heureux d’être ici."

"C’est une de ces courses historiques et j’espère que ce sera encore un grand week-end. J’espère que le temps se maintiendra, mais je suis très excité de revenir à Imola - c’est un circuit avec beaucoup d’histoire, bonne et mauvaise, mais j’ai hâte de me produire devant les fans."