Extension du calendrier et durabilité : la F1 veut concilier des objectifs contradictoires

Le calendrier 2026 de la F1 n’est pas encore connu, mais il est en cours de finalisation. Tel est le rapport qu’a dressé, devant des investisseurs, Stefano Domenicali, le PDG de la F1.

Ce qui est certain, c’est que l’on verra le Mexique et Miami longtemps, voire très longtemps encore au calendrier.

Mais l’inquiétude demeure sur l’avenir des courses européennes. En attendant d’en savoir plus, Stefano Domenicali a acté et confirmé que Zandvoort disparaîtra du calendrier… et que l’Espagne organisera un GP supplémentaire en alternance, une année sur deux à partir de 2027 (Madrid sera au calendrier chaque année, mais Barcelone pourrait organiser un GP aussi une année sur deux, en alternance avec un autre GP européen).

« Concernant la promotion des courses, nous travaillons à la finalisation de notre calendrier 2026. Nous étions ravis d’annoncer le renouvellement de notre course au Mexique jusqu’en 2028 et de Miami jusqu’en 2041, le plus long contrat actuellement garanti et une preuve de notre succès sur le marché américain. »

« La grande majorité de nos courses sont désormais garanties par des contrats à moyen et long terme. La demande de potentiels nouveaux hôtes de courses reste robuste, et nous évaluons diverses opportunités pour l’avenir. »

« Les Pays-Bas accueilleront leur dernière course en 2026, et l’Espagne organisera des courses en alternance à partir de 2027, laissant une ouverture sur le calendrier en 2028. »

Concernant le Grand Prix de Las Vegas, le sujet chaud pour Stefano Domenicali et la FOM est d’attirer assez de publics et de produire un Grand Prix rentable, contrairement aux années précédentes.

Cette fois la FOM a changé de stratégie : les prix des tickets sont en baisse, du moins dans un premier temps et cela semble porter ses fruits.

« Les billets pour Las Vegas ont été mis en vente le 9 avril, avec de nouveaux tarifs et offres. Les billets commencent maintenant à 50 $ pour une entrée générale d’une journée et 400 $ pour une entrée générale de 3 jours dans la zone Flamingo, et nous avons communiqué aux fans que le prix ne baisserait pas par rapport à leurs ventes initiales, contribuant à stimuler l’urgence et la dynamique des ventes. »

« À ce jour, nous sommes très satisfaits que notre vélocité de vente à Vegas dépasse considérablement celle de l’année dernière. »

« Les billets ont été mis en vente début avril et les volumes sont en hausse par rapport à la même période l’année dernière » confirme Derek Chang, le PDG de Liberty Media.

Malgré les déceptions des premières éditions, Liberty Media réaffirme son intention d’inscrire à long terme Las Vegas au calendrier, confirme Chang.

« Des prix de billets initiaux plus bas stimulent la dynamique, ce qui, nous l’espérons, entraînera un meilleur taux de vente. Les deux premières années ayant démontré des avantages évidents pour l’écosystème plus large de Vegas, nous sommes engagés dans des discussions encourageantes avec les principales parties prenantes locales, afin d’assurer leur soutien et de positionner au mieux l’événement pour une croissance future. »

Durabilité et extension du calendrier, des objectifs contradictoires ?

À l’avenir la F1 pourrait monter jusqu’à 25 courses : un objectif que Liberty Media n’a jamais caché et qui sera nécessaire pour augmenter encore les revenus, et pour mondialiser vraiment la F1 (notamment en Afrique).

Mais l’extension du calendrier pourrait être contradictoire avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2030. Car rappelons que c’est de loin la logistique qui pollue le plus en F1 (les émissions des F1 sur la piste elle-même, représentant moins de 1 % du CO2 total émis).

Devant les investisseurs, Stefano Domenicali a donc tenu à faire le point sur les objectifs écologiques de la F1. Sont-ils vraiment en si bonne voie que cela ?

« Concernant les efforts de durabilité de la Formule 1, je suis fier de dire que nous avons récemment publié un rapport sur nos progrès de la saison 2024, un rapport d’impact complet devant être publié plus tard cette année. »

« Nous avons réalisé des investissements importants dans le carburant d’aviation durable. 90% de nos promoteurs ont amélioré l’accès des fans et les options de voyage et 100% des promoteurs travaillent avec des organisations communautaires locales sur des programmes ciblant la prochaine génération. »

Pour Stefano Domenicali, une grande avancée sera permise par la révolution réglementaire de 2026, qui augmentera la part de l’électrique et surtout comportera des carburants 100 % durables. Une manière de tacler ceux qui veulent déjà revenir en arrière…

« De plus, à partir de 2026, les voitures de F1 seront propulsées par un carburant 100% durable, une technologie qui devient de plus en plus importante pour le secteur automobile alors que les pays recherchent des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports routiers. »

« Notre récente réunion des motoristes a démontré un engagement clair envers la réglementation prévue pour 2026 et la maximisation du succès de ces nouvelles règles, toutes les parties travaillant ensemble pour assurer la meilleure course pour le championnat. Nous nous attendons à ce que toutes les équipes de F1 commencent à déplacer leur attention vers le moteur 2026 à mesure que la saison avance. »