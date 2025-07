Prost : Et dire que Renault F1 ne voulait pas recruter Piastri !

Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, avoue être impressionné par l’actuel leader du championnat, Oscar Piastri.

Après quatre titres consécutifs pour Max Verstappen, la F1 semble bien partie pour accueillir un nouveau champion du monde en 2025 : l’un des deux pilotes McLaren, Piastri ou le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lando Norris.

Prost est quasiment certain que la bataille ne dégénèrera pas en une situation explosive, comparable à celle qu’il a vécue au sein de McLaren avec le grand Ayrton Senna.

"Honnêtement, nous ne nous souciions absolument pas des autres pilotes ni des autres équipes," a déclaré Prost au Festival of Speed de Goodwood.

"Je ne pense pas qu’ils auront les mêmes problèmes que nous."

En effet, les personnalités de Piastri et Norris sont très différentes de celles qui ont alimenté la dynamique Prost-Senna, même si le Français perçoit des similitudes entre lui et l’Australien de 24 ans.

"e connais très bien Oscar. C’est moi qui ai poussé Renault à le faire entrer à l’académie il y a longtemps ; je l’ai vu piloter en Formule 3 ou même 4, puis en Formule 2. Et dire qu’ils ne le voulaient pas au début !"

"C’est un pilote spécial. J’aime sa façon de piloter, qui me ressemble un peu : il sait réagir au moment opportun pour effectuer la bonne manœuvre de dépassement et se montrer un peu plus rusé."

"Vous savez que je l’apprécie comme pilote. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais ce type de pilote peut généralement progresser."

"Certains, s’il ne s’agit que de pilotage, stagnent parfois. Mais je ne connais pas très bien Lando. Honnêtement, dans ce genre de championnat, le meilleur doit gagner, un point c’est tout."

Après la victoire de Norris à Silverstone, l’avance de Piastri n’est plus que de 8 points, avec un écart important sur Verstappen en troisième position.

"Au championnat, c’est très difficile lorsque deux pilotes se battent pour le titre mais si vous avez un avantage suffisant sur les autres équipes et les pilotes, les laisser courir et se battre est la meilleure chose pour le sport."

"Si la situation se resserre un peu avec les adversaires, avec un pilote ou une autre équipe, alors ce sera plus difficile – mais il semble que ce ne soit pas le cas."