Comment Gasly est ’performant’ tout en étant ’mal à l’aise’

A Silverstone, Pierre Gasly a déclaré avoir fait son meilleur tour de qualifications de la saison, alors qu’il a atteint la Q3. Le pilote Alpine F1 se félicite toutefois de certaines de ses performances, et explique qu’il parvient à tirer de la performance de son A525, en dépit d’un manque d’aisance à son volant.

"Je pense que j’en ai fait quelques-unes cette année en qualifications" a déclaré Gasly. "J’ai vraiment l’impression d’avoir réussi à tirer le maximum de la voiture, même si je ne me sentais pas très bien dans la voiture."

"Je ne pouvais pas vraiment la conduire comme je le voulais, mais j’ai juste essayé de trouver des moyens de faire du temps [tout en] étant mal à l’aise avec elle. D’une certaine manière, c’est probablement le tour de Silverstone qui m’a semblé le moins naturel, mais nous avons tout de même réussi à en tirer une très bonne performance."

Mais la monoplace a toutefois des lacunes importantes, notamment en matière d’appui aérodynamique, ce qui apport de nombreux problèmes de tenue de route et de comportement.

"Je dis aux gens que l’appui aérodynamique est comme le paracétamol, il résout tous les problèmes" a déclaré David Sanchez, directeur technique d’Alpine. "Ce que nous avons dans les virages à haute vitesse, nous ne sommes pas trop timides. Nous savons que nous sommes sur la défensive avec la récupération d’énergie."

"Dans certaines courses, nous sommes exposés, et cela influence parfois notre choix de niveau d’appui. En Autriche, nous avons fait des choix pour essayer d’être un peu plus rapides, mais cela met bien sûr un peu plus de pression sur les pneus arrière et les conséquences sont assez lourdes."

Gasly précise la manière dont cela se traduit en piste, ce qui limite les difficultés et ce qui les amplifie : "Dans l’ensemble, nous glissons beaucoup, mais avec un pneu neuf, nous parvenons parfois à en tirer une performance décente."

"Mais en fin de compte, dans des conditions de course, quand vous avez plus de dégradation, des conditions plus chaudes, etc, ce n’est pas quelque chose qui est compétitif sur une distance de course complète."

"Nous savons pour l’instant qu’en qualifications, il est très probable que nous soyons éliminés en Q1. Ensuite, dans la voiture, vous essayez juste de faire le meilleur travail possible et d’espérer que d’autres gars laissent un peu sur la table, puis vous essayez d’aller à l’étape suivante."

"En qualifications, j’ai l’impression de pouvoir tirer le maximum de la voiture. Il est évident qu’elle est difficile à conduire et qu’elle n’est pas facile. J’ai l’impression de pousser à l’extrême, à la limite, et malheureusement, la Q3 [en Autriche] ne s’est pas déroulée exactement comme je le souhaitais lors de la dernière sortie."

"Mais c’est tout ce que nous pouvons faire, car c’est ce que nous devons combattre. Il est clair que nous ne sommes pas à la bonne place et que nous devrons prendre des risques. Nous savons aussi pourquoi, depuis le début de l’année, nous voulons nous concentrer sur 2026, et je soutiens pleinement l’équipe dans cette démarche."

"Cela signifie également que nous n’avons pas développé cette voiture autant que d’autres équipes auraient pu le faire. Cela nous a mis un peu en retrait pour cette année, mais j’espère que les dividendes seront meilleurs pour l’année prochaine."

Sanchez admet qu’il est indispensable pour Alpine de composer avec sa voiture, car le projet 2026 avec la nouvelle réglementation demande de nombreux moyens. Et le directeur technique est confiant quant à ce choix.

"Pour le reste de l’année, nous continuons à travailler avec la voiture, en essayant d’en tirer le meilleur parti, surtout de la manière la plus régulière possible. Nous savons que lorsque la voiture est à son meilleur niveau, elle n’est pas trop mauvaise. Nous essayons d’être là le plus souvent possible."

"Nous savons que pour nous, avec de plus grandes opportunités en 2026, nous n’aurions peut-être pas poussé aussi loin dans la saison avec le développement comme d’autres. Mais quand nous voyons comment la voiture de l’année prochaine évolue et que le rythme est assez élevé, nous sommes assez satisfaits de ce choix."

Gasly admet cependant qu’il ressent parfois de la frustration en étant ralenti par sa monoplace, face à des pilotes qui ont des voitures supérieures : "En tant qu’athlète, c’est probablement le plus difficile à gérer. Vous faites beaucoup d’efforts, vous transpirez beaucoup, vous faites beaucoup de sacrifices."

"Quand vous voyez parfois monter sur le podium quelqu’un qui n’a pas fait le bon travail mais qui a la bonne voiture, alors évidemment quand vous terminez en dehors des points, avec le sentiment d’avoir fait tout ce que vous pouviez avec la voiture que vous avez, ce n’est pas très satisfaisant de rentrer le dimanche soir à la maison."

"Mais je sais ce que nous vivons. Je peux voir la positivité. J’attends beaucoup de l’équipe pour 2026. Nous avons fait des choix assez forts en termes de développement, dont nous payons un peu le prix cette saison."

"Si c’est pour nous donner une chance de nous battre pour de vraies positions, des podiums et des courses aux avant-postes l’année prochaine, je le ferai chaque jour de la semaine. Pour l’instant, nous devons nous concentrer sur ce qui nous attend. Cela fait partie de mon travail de surmonter ces difficultés, même si ce n’est pas une position agréable."