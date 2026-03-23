Présentation et horaires du Grand Prix du Japon 2026 de F1

Une nouvelle lutte Mercedes-Ferrari en prévision

Auteur : Emmanuel Touzot
23 mars 2026 - 07:00
Présentation et horaires du Grand Prix du Japon 2026 de F1

Le Grand Prix du Japon 2026, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, se tiendra ce week-end sur le mythique circuit de Suzuka. Sur ce tracé technique et rapide, célèbre pour son profil unique en "huit", les pilotes devront dompter des voitures plus légères et agiles, mais offrant moins d’appui.

Et surtout, la gestion d’énergie sera encore cruciale sur un tracé où les virages rapides sont mêlés à des tournants plus serrés qui permettent de récupérer de l’énergie. Les voitures 2026 pourraient offrir une course plus palpitante que la morne édition 2025 grâce au mode Overtake, dont la zone d’activation n’a pas encore été confirmée par la FIA.

Comme toujours, la météo sera à surveiller à Suzuka, puisque le Japon peut parfois offrir des conditions capricieuses. Même si au printemps, le soleil est souvent présent, tandis que les fameux sakuras sont en fleur en bord de piste.

Le tracé :

Suzuka figure parmi les circuits légendaires de la F1. Accueillant des Grands Prix depuis 1987 et célèbre pour ses virages rapides et rectilignes s’étalant sur 5807 mètres, on y retrouve les « Esses » dans le premier secteur, mais aussi le 130R - négocié à fond - dans le dernier. Le jour de la course, les concurrents l’affronteront à 53 reprises. Un véritable défi physique, sans oublier une météo souvent imprévisible pouvant réserver quelques surprises.

Virages 1/2 – Le virage 1 est un virage très rapide nécessitant un très léger freinage en préparation du virage 2, plus lent.

Virages 3-6 – Les « Esses ». Le sous-virage doit y être minimisé en vue des changements constants de direction tout en ayant une voiture bien équilibrée afin de maintenir son rythme.

Virages 8/9 – Deux virages piégeux forment Degner. Court et étroit, le premier requiert une approche prudente en raison du vibreur à l’intérieur. Les pilotes doivent s’en rapprocher autant que possible sans le toucher. Il y a ensuite peu de dégagement sur le second. Les erreurs peuvent y coûter cher.

Virage 11 – Sur le gros freinage avant l’épingle, il faut rechercher une trajectoire large et une bonne traction sur la sortie en dévers.

Virages 13/14 – Le sous-virage casse la vitesse dans Spoon, d’où l’importance de le réduire à son minimum tant une sortie rapide vers la ligne droite opposée est capitale.

Virage 15 – Le 130R est négocié à plein régime, mais l’exercice est plus difficile lorsque les voitures sont lourdes en carburant.

Virage 16 – Une forte pression sur les freins pour avaler la chicane menant au dernier virage. Il est facile d’y bloquer une roue et de compromettre son tour.

Forces en présence

Invaincu à Suzuka sur la génération précédente de monoplaces, et notamment l’an dernier avec une superbe livrée Honda, Max Verstappen ne sera évidemment pas le favori, et il semble peu probable qu’il soit candidat à la victoire.

Avec deux doublés en autant de week-end, Mercedes F1 est évidemment favorite, George Russell et Kimi Antonelli étant redoutables depuis le début de la saison, tandis que Ferrari espérera enfin battre les Flèches d’Argent.

Derrière, McLaren et Red Bull devront afficher des progrès si elles ne veulent pas subir l’affront de se faire reprendre par un peloton composé de Haas, Racing Bulls, Alpine voire même Audi, si la R26 reprend un peu de performance.

Enfin, le week-end s’annonce très compliqué pour Aston Martin, alors qu’il s’agira de la course à domicile de son motoriste Honda, dont le V6 est un des problèmes principaux sur l’AMR26. Nul doute que les ingénieurs et dirigeants japonais n’attendent pas avec impatience leur course à domicile.

Les pronos de la rédac’

Comme d’habitude, nous vous proposons nos pronostics pour cette troisième manche de la saison.

 Franck : 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Antonelli
 Emmanuel : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Antonelli
 Alexandre : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton

Les horaires du Grand Prix du Japon

Les horaires du Grand Prix du Japon obligent à se lever tôt en France, puisqu’il s’agit des timings de journée sur place, dans le fuseau horaire asiatique. Il sera donc important de préparer le café pour suivre les EL1, les EL3 et dans une moindre mesure la qualif et la course !

- Vendredi 27 mars

3h30-4h30 : Essais Libres 1
7h00-8h00 : Essais Libres 2

- Samedi 28 mars

3h30-4h30 : Essais Libres 3
7h00-8h00 : Qualifications

- Dimanche 29 mars

7h00-9h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Japon

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2025 Suzuka Max Verstappen Red Bull Honda
2024 Suzuka Max Verstappen Red Bull Honda
2023 Suzuka Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Suzuka Max Verstappen Red Bull Honda
2019 Suzuka Valtteri Bottas Mercedes Mercedes
2018 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2017 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Suzuka Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2015 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2013 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull Renault
2012 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull Renault
2011 Suzuka Jenson Button McLaren Mercedes
2010 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull Renault
2009 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull Renault
2008 Fuji Fernando Alonso Renault Renault
2007 Fuji Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2006 Suzuka Fernando Alonso Renault Renault
2005 Suzuka Kimi Räikkönen McLaren Mercedes
2004 Suzuka Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2003 Suzuka Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
2002 Suzuka Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2001 Suzuka Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2000 Suzuka Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1999 Suzuka Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1998 Suzuka Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1997 Suzuka Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1996 Suzuka Damon Hill Williams Renault
1995 Suzuka Michael Schumacher Benetton Renault
1994 Suzuka Damon Hill Williams Renault
1993 Suzuka Ayrton Senna McLaren Ford
1992 Suzuka Riccardo Patrese Williams Renault
1991 Suzuka Gerhard Berger McLaren Honda
1990 Suzuka Nelson Piquet Benetton Ford
1989 Suzuka Alessandro Nannini Benetton Ford
1988 Suzuka Ayrton Senna McLaren Honda
1987 Suzuka Gerhard Berger Ferrari Ferrari
1977 Fuji James Hunt McLaren Ford
1976 Fuji Mario Andretti Lotus Ford
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !

Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.

Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".

Avec Russell et Antonelli, le spectre Hamilton - Rosberg plane-t-il chez Mercedes F1 ? Hamilton renaît en rouge, Ferrari peut-elle rêver plus grand ?
Partage
suzuka.jpg

Calendrier - circuits F1

+ sur Calendrier - circuits F1