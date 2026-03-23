Présentation et horaires du Grand Prix du Japon 2026 de F1

Le Grand Prix du Japon 2026, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, se tiendra ce week-end sur le mythique circuit de Suzuka. Sur ce tracé technique et rapide, célèbre pour son profil unique en "huit", les pilotes devront dompter des voitures plus légères et agiles, mais offrant moins d’appui.

Et surtout, la gestion d’énergie sera encore cruciale sur un tracé où les virages rapides sont mêlés à des tournants plus serrés qui permettent de récupérer de l’énergie. Les voitures 2026 pourraient offrir une course plus palpitante que la morne édition 2025 grâce au mode Overtake, dont la zone d’activation n’a pas encore été confirmée par la FIA.

Comme toujours, la météo sera à surveiller à Suzuka, puisque le Japon peut parfois offrir des conditions capricieuses. Même si au printemps, le soleil est souvent présent, tandis que les fameux sakuras sont en fleur en bord de piste.

Le tracé :

Suzuka figure parmi les circuits légendaires de la F1. Accueillant des Grands Prix depuis 1987 et célèbre pour ses virages rapides et rectilignes s’étalant sur 5807 mètres, on y retrouve les « Esses » dans le premier secteur, mais aussi le 130R - négocié à fond - dans le dernier. Le jour de la course, les concurrents l’affronteront à 53 reprises. Un véritable défi physique, sans oublier une météo souvent imprévisible pouvant réserver quelques surprises.

Virages 1/2 – Le virage 1 est un virage très rapide nécessitant un très léger freinage en préparation du virage 2, plus lent.

Virages 3-6 – Les « Esses ». Le sous-virage doit y être minimisé en vue des changements constants de direction tout en ayant une voiture bien équilibrée afin de maintenir son rythme.

Virages 8/9 – Deux virages piégeux forment Degner. Court et étroit, le premier requiert une approche prudente en raison du vibreur à l’intérieur. Les pilotes doivent s’en rapprocher autant que possible sans le toucher. Il y a ensuite peu de dégagement sur le second. Les erreurs peuvent y coûter cher.

Virage 11 – Sur le gros freinage avant l’épingle, il faut rechercher une trajectoire large et une bonne traction sur la sortie en dévers.

Virages 13/14 – Le sous-virage casse la vitesse dans Spoon, d’où l’importance de le réduire à son minimum tant une sortie rapide vers la ligne droite opposée est capitale.

Virage 15 – Le 130R est négocié à plein régime, mais l’exercice est plus difficile lorsque les voitures sont lourdes en carburant.

Virage 16 – Une forte pression sur les freins pour avaler la chicane menant au dernier virage. Il est facile d’y bloquer une roue et de compromettre son tour.

Forces en présence

Invaincu à Suzuka sur la génération précédente de monoplaces, et notamment l’an dernier avec une superbe livrée Honda, Max Verstappen ne sera évidemment pas le favori, et il semble peu probable qu’il soit candidat à la victoire.

Avec deux doublés en autant de week-end, Mercedes F1 est évidemment favorite, George Russell et Kimi Antonelli étant redoutables depuis le début de la saison, tandis que Ferrari espérera enfin battre les Flèches d’Argent.

Derrière, McLaren et Red Bull devront afficher des progrès si elles ne veulent pas subir l’affront de se faire reprendre par un peloton composé de Haas, Racing Bulls, Alpine voire même Audi, si la R26 reprend un peu de performance.

Enfin, le week-end s’annonce très compliqué pour Aston Martin, alors qu’il s’agira de la course à domicile de son motoriste Honda, dont le V6 est un des problèmes principaux sur l’AMR26. Nul doute que les ingénieurs et dirigeants japonais n’attendent pas avec impatience leur course à domicile.

Les pronos de la rédac’

Comme d’habitude, nous vous proposons nos pronostics pour cette troisième manche de la saison.

— Franck : 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Antonelli

— Emmanuel : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Antonelli

— Alexandre : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton

Les horaires du Grand Prix du Japon

Les horaires du Grand Prix du Japon obligent à se lever tôt en France, puisqu’il s’agit des timings de journée sur place, dans le fuseau horaire asiatique. Il sera donc important de préparer le café pour suivre les EL1, les EL3 et dans une moindre mesure la qualif et la course !

- Vendredi 27 mars

3h30-4h30 : Essais Libres 1

7h00-8h00 : Essais Libres 2

- Samedi 28 mars

3h30-4h30 : Essais Libres 3

7h00-8h00 : Qualifications

- Dimanche 29 mars

7h00-9h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Japon