Avec Russell et Antonelli, le spectre Hamilton - Rosberg plane-t-il chez Mercedes F1 ?

Toto Wolff ne se fait aucune illusion : si le titre mondial se joue entre George Russell et Kimi Antonelli cette saison, "les coudes vont sortir". Mais le patron de Mercedes F1 se veut rassurant : selon lui, rien ne laisse présager une rivalité aussi toxique que celle ayant opposé Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

Lorsque Hamilton a rejoint Rosberg chez Mercedes en 2013, les deux hommes apparaissaient comme des alliés naturels, amis de longue date depuis leurs débuts en karting. Leur mission commune était alors de faire progresser une équipe revenue en Formule 1 en 2010 et encore en quête de résultats.

Mais l’introduction des groupes propulseurs hybrides en 2014 a bouleversé la hiérarchie. Mercedes s’est imposée comme la référence, transformant la relation entre ses deux pilotes. L’amitié a laissé place à une rivalité de plus en plus intense, puis à une véritable animosité, notamment après les titres consécutifs d’Hamilton en 2014 et 2015.

Rosberg a finalement pris sa revanche en 2016, avant de quitter immédiatement la discipline, estimant avoir accompli tout ce qu’il pouvait.

En 2026, avec l’introduction d’une nouvelle réglementation, Mercedes semble de nouveau en position de force en Formule 1. Après deux courses, Russell et Antonelli comptent chacun une victoire – en Australie et en Chine – et ne sont séparés que par un point au classement.

Un scénario qui pourrait faire naître une rivalité interne, que Wolff juge toutefois très différente de celle du passé.

"Nico et Lewis se connaissaient depuis le karting, depuis leurs jeunes années, avec une amitié mais aussi une forme de rivalité sociale déjà présente," explique-t-il.

"Ensuite, cette amitié est devenue une rivalité saine, puis une rivalité tout court, puis de l’animosité. Et c’étaient deux personnalités très différentes."

Malgré ce parallèle, Wolff reste lucide sur la nature de la compétition en Formule 1.

"Cela étant dit, il faut comprendre que les pilotes sont comme ils sont pour gagner des courses et des championnats. Et dès qu’ils sentent cette opportunité, les coudes sortent. C’est quelque chose que l’équipe doit gérer."

L’Autrichien souligne néanmoins un élément clé : Russell et Antonelli ont grandi au sein du même giron.

"Tous les deux sont issus de la filière Mercedes. Nous avons accompagné leur trajectoire depuis leurs débuts en monoplaces, et même avant en karting."

Un facteur qui pourrait favoriser une gestion plus sereine de la situation.

"À ce stade, j’ai le sentiment – et peut-être que je devrai ravaler mes paroles un jour – que nous sommes dans une situation totalement différente."

Dans une saison qui pourrait rapidement se transformer en duel interne pour le titre, Mercedes semble déterminée à éviter les erreurs du passé, tout en acceptant l’inévitable intensité de la lutte entre ses deux pilotes.