Présentation et horaires du Grand Prix du Japon 2025 de F1

Bien qu’il se déroule le même week-end que l’année dernière, le Grand Prix du Japon est la troisième course de la saison. Après deux courses disputées en Australie et à Shanghai, les pilotes et les équipes se rendent donc à Suzuka.

Il sera la première course du premier triplé de la saison, puisque la F1 se rendra à Bahreïn puis en Arabie saoudite lors des deux semaines suivantes. Les équipes auront donc à cœur de se lancer sur une bonne dynamique.

Il s’agira du dernier Grand Prix à Suzuka pour Red Bull et Racing Bulls avec Honda, et l’équipe de Milton Keynes arborera une livrée spéciale sur les monoplaces de Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Le quadruple champion du monde a déjà présenté un casque tout blanc, très certainement assorti avec la monoplace.

Le tracé :

Suzuka figure parmi les circuits légendaires de la F1. Accueillant des Grands Prix depuis 1987 et célèbre pour ses virages rapides et rectilignes s’étalant sur 5807 mètres, on y retrouve les « Esses » dans le premier secteur, mais aussi le 130R - négocié à fond - dans le dernier. Le jour de la course, les concurrents l’affronteront à 53 reprises. Un véritable défi physique, sans oublier une météo souvent imprévisible pouvant réserver quelques surprises.

Virages 1/2 – Le virage 1 est un virage très rapide nécessitant un très léger freinage en préparation du virage 2, plus lent.

Virages 3-6 – Les « Esses ». Le sous-virage doit y être minimisé en vue des changements constants de direction tout en ayant une voiture bien équilibrée afin de maintenir son rythme.

Virages 8/9 – Deux virages piégeux forment Degner. Court et étroit, le premier requiert une approche prudente en raison du vibreur à l’intérieur. Les pilotes doivent s’en rapprocher autant que possible sans le toucher. Il y a ensuite peu de dégagement sur le second. Les erreurs peuvent y coûter cher.

Virage 11 – Sur le gros freinage avant l’épingle, il faut rechercher une trajectoire large et une bonne traction sur la sortie en dévers.

Virages 13/14 – Le sous-virage casse la vitesse dans Spoon, d’où l’importance de le réduire à son minimum tant une sortie rapide vers la ligne droite opposée est capitale.

Virage 15 – Le 130R est négocié à plein régime, mais l’exercice est plus difficile lorsque les voitures sont lourdes en carburant.

Virage 16 – Une forte pression sur les freins pour avaler la chicane menant au dernier virage. Il est facile d’y bloquer une roue et de compromettre son tour.

Forces en présence

Déjà à l’aise à Suzuka en 2023 et 2024, McLaren fait évidemment office de favorite après ses deux victoires, dont le doublé au Grand Prix de Chine. Derrière, il ne faudra négliger ni Ferrari, ni Mercedes, ni Red Bull.

La Scuderia aura à cœur de faire oublier un début de saison très décevant, avec deux erreurs stratégiques à Melbourne et une double disqualification à Shanghai. Mercedes est actuellement l’équipe la plus solide derrière McLaren et voudra confirmer ce statut.

Du côté de Red Bull, on peut imaginer que Max Verstappen vivra un week-end solide, même si la RB21 est capricieuse sur le plan de la dégradation des pneus. La grande question sera la performance de Yuki Tsunoda, qui découvrira la monoplace puisqu’il remplacera Liam Lawson aux côtés du Néerlandais.

Derrière, Williams continue d’impressionner, puisque l’équipe a inscrit 17 points en deux courses. Racing Bulls sera à surveiller, mais l’équipe devra arrêter ses erreurs stratégiques, qui ont empêché de bons résultats lors des deux premières courses. Haas devra confirmer son redressement, Alpine essaiera de relever la tête, tandis qu’Aston Martin et Sauber tenteront de progresser dans le peloton.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Hamilton

— Alexandre : 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix du Japon

Les horaires du Grand Prix du Japon obligent à se lever tôt en France, puisqu’il s’agit des timings de journée sur place, dans le fuseau horaire asiatique. Il sera donc important de préparer le café pour suivre les EL1, les EL3 et la course !

- Vendredi 04 avril

4h30-5h30 : Essais Libres 1

8h00-9h00 : Essais Libres 2

- Samedi 05 avril

4h30-5h30 : Essais Libres 3

8h00-9h00 : Qualifications

- Dimanche 06 avril

7h00-9h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Japon