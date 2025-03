Hamilton répond sèchement à toutes les critiques reçues

Lewis Hamilton a tenu à adresser un message en particulier à tous ceux qui critiquent son transfert chez Ferrari et qui estiment que le septuple champion du monde n’est pas ou ne sera pas au niveau de la Scuderia ou de Charles Leclerc.

Le pilote de F1 britannique fait face depuis Melbourne à beaucoup de commentaires désobligeants concernant sa compétitivité, qui ont été cependant calmés par sa victoire au Sprint en Chine... avant de reprendre de plus belle lorsqu’il a raté ses qualifications et sa course, suite à un changement de réglages maladroit.

"Nous vivons une époque tellement étrange."

"Les gens adorent être négatifs à la moindre occasion, même pour les plus petites choses, et ils le sont toujours."

"C’est la période difficile que nous traversons. Je vois certaines personnes – et encore une fois, je ne lis pas les nouvelles, mais j’en vois des bribes ici et là – voir des gens que j’admire depuis des années parler à tort et à travers."

"Il est clair que certains d’entre eux se contentent de deviner sans fondement ce qui se passe."

"C’est un véritable manque de reconnaissance. Ce n’est pas facile d’intégrer une nouvelle équipe qui travaille de manière complètement différente, avec des caractéristiques de voiture complètement différentes. On ne se lance pas comme ça et c’est bon. C’est vrai, si vous regardez Seb [Vettel], Fernando [Alonso], ils ont fait un excellent travail dès leurs débuts, mais bâtir une équipe durable prend du temps."

"C’est ce que j’essaie de faire. Je ne cherche pas à tout faire démarrer, à me précipiter. Je prends juste mon temps pour construire avec cette formidable équipe."

"Il ne suffit pas d’entrer dans une nouvelle équipe pour que tout aille bien. Pour construire le succès à long terme, il faut du temps, et c’est ce que j’essaie de faire. Je ne ressens pas la pression. Je connais les tifosi, je connais les fans, je sais que l’équipe veut gagner et je sais que cela représente tout pour elle. Mais Rome ne s’est pas construite en un jour".

"Nous devons avancer pas à pas. Nous devons continuer à pousser, nous devons être assidus, rester concentrés et rester calmes. Et rester calme est la chose la plus importante parce que ces moments peuvent tous nous exciter. Et vous savez, il y a un long, très long chemin à parcourir. C’est un marathon, pas un sprint."