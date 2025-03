Pourquoi la FIA a rouvert l’affaire des ailerons flexibles fin 2024 ?

Nikolas Tombazis, directeur de la monoplace au sein de la FIA, a expliqué pourquoi il avait dit que l’affaire des ailerons flexibles était close, et pourquoi elle a finalement été rouverte. L’ingénieur révèle que des recherches effectuées en fin de saison 2024 ont montré qu’il y avait des tolérances très différentes d’une équipe à l’autre et qu’il fallait agir avant que 2025 ne débute.

"Non, c’était une décision interne" a déclaré Tombazis. "Je pense que j’ai dit un peu trop vite à l’époque que l’affaire était close et, avec le recul, j’aurais préféré ne pas le dire. Après la saison, nous avons analysé toutes les données que nous avions recueillies avec les caméras et autres, et nous avons estimé que la tendance était que ces déviations continueraient à augmenter considérablement."

"Nous avons pensé que nous pourrions nous retrouver au milieu de la saison avec des déformations assez importantes et, à nouveau, beaucoup de plaintes et de pressions, etc. Nous avons donc pensé que, plutôt que d’attendre le milieu de la saison, nous devrions essayer d’agir de manière un peu plus décisive dès le début. C’est pourquoi nous avons révisé notre point de vue vers le mois de décembre."

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, avait été surpris des délais imposés par la FIA, qui ajoutera des restrictions sur les ailerons à partir de la neuvième course de la saison : "Normalement, lorsque la FIA s’en aperçoit, elle prend des mesures très rapidement. Et ce ne fut pas le cas rapidement."

"Maintenant, en ce qui concerne l’aileron avant en particulier, il y aura une réduction après la neuvième course, et non pas au début de la saison - ce qui me surprend beaucoup. Pour moi personnellement, et en termes de principe, cela aurait été beaucoup mieux si c’était au début de la saison."

Certaines équipes vont être plus contraintes que d’autres sur le plan technique, mais Tombazis admet qu’il est impossible de satisfaire tout le monde : "Il est extrêmement difficile de couper le gâteau de manière à ce que tout le monde ait exactement la même taille."

"Je me souviens que lorsque mes enfants étaient jeunes, il était très difficile de couper un gâteau à la bonne taille, et c’est la même chose aujourd’hui. Il y aura donc toujours des plaintes pour savoir qui est d’un côté ou de l’autre de l’équation. Mais nous avons un plafond de coûts et les ailes avant coûtent très cher."

"Avec quelques petites équipes impliquées, et avec la continuité des règles et beaucoup de report, dire quelque chose en décembre pour le début de la saison, nous a semblé un peu trop sévère. Les gens auraient dû se débarrasser de leurs ailes. Tout bien considéré, nous avons donc estimé qu’il valait mieux retarder un peu les choses. Mais il n’y a pas de décision parfaite."

"Évidemment, on en a beaucoup parlé à l’automne et il y a eu beaucoup d’entropie, avec des équipes qui se plaignaient les unes des autres. C’est pourquoi, à la fin de la saison dernière, une fois que nous avons examiné l’ensemble de la situation, nous avons pensé prendre des mesures pour cette année."

Tombazis explique aussi pourquoi la FIA veut continuer à surveiller les ailerons arrière et les ailettes de DRS : "Nous pensions que ce que nous avions fait pour la caractéristique mini-DRS était suffisant, mais nous n’étions pas totalement confiants. C’est pourquoi nous avons demandé à ce que des caméras soient installées sur les voitures afin de pouvoir surveiller la situation."

"Il est devenu évident pendant les essais de Bahreïn que ce n’était pas suffisant, et nous avons donc pensé que, plutôt que de laisser la situation se précipiter dans un long jeu de commentaires de la presse, de photos et de plaintes, il serait préférable de prendre des mesures décisives."

"Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons également estimé que le type de modifications que les équipes devaient apporter pour se mettre en conformité était relativement faisable pour celles qui présentaient le plus ce phénomène."

"Nous nous sommes demandé s’il fallait choisir le Japon ou la Chine. La Chine, bien sûr, a de très longues lignes droites, et je ne pense pas que quelqu’un aurait parlé d’autre chose ici si nous ne l’avions pas fait. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il valait mieux être décisif."