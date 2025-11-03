Présentation et horaires du Grand Prix du Brésil 2025 de F1

Vingt-et-unième course de l’année, le Grand Prix du Brésil est toujours un moment important de la fin de saison, car c’est parfois un week-end chaotique. La faute évidemment à une météo souvent capricieuse, mais aussi à un tracé très technique qui oblige à une bonne appréhension du week-end.

Le format de Sprint ajoute à la difficulté, car les pilotes n’auront qu’une séance d’essais libres pour réussir leurs réglages, avant de se tourner vers les qualifications du Sprint, ce qui n’est jamais simple.

Et dans un contexte de lutte pour le titre relancée entre Lando Norris, nouveau leader du championnat, Oscar Piastri et Max Verstappen, et 33 points à prendre sur le week-end, tout sera à gagner ou à perdre pour les trois candidats au titre.

Le tracé en détails

Célèbre pour sa météo imprévisible, son infield sinueux et étroit et sa capacité à offrir un spectacle à couper le souffle dans les courses au titre, Interlagos est un circuit légendaire du calendrier F1.

Parmi les quinze virages, les plus célèbres sont les deux premiers dont le nom rend hommage au grand Ayrton Senna. Les concurrents le parcourent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, plongeant dans le « S » de Senna qui mène à la ligne droite de Reta Oposta où le DRS peut être utilisé.

Le deuxième secteur est très rythmé et technique avant que la piste ne remonte la colline pour longer une tribune en pleine effervescence.

Virage 1 – Un virage difficile en dévers au terme d’une longue ligne droite. Sa topologie le rend délicat, d’autant que les pilotes y effectuent leur plus gros freinage : de 330 à seulement 110 km/h.

Virage 2 – Il est important de bien sortir du virage 1 pour conserver le rythme dans le virage 2, le virage 3 très rapide et enfin la première zone d’activation du DRS.

Virage 4 – La première zone d’activation du DRS procure une opportunité de dépassement avant un virage assez rapide.

Virages 5/6/7 – Ces courbes rapides, notamment le virage 6 et le virage 7, forment une véritable épreuve pour les pneus du côté gauche. S’en suit le virage 8, plus lent. Du virage 2 à l’entrée du virage 6, les concurrents accélèrent pendant dix-sept secondes et n’effleurent les freins qu’au virage 4.

Le MGU-K récupère de l’énergie dans les zones de freinage, en particulier dans ce secteur intermédiaire.

Virage 8 – Les vibreurs plats des virages 8 et 10 laissent assez de libertés pour trouver la meilleure corde dans ces virages lents.

Virage 12 – Crucial pour un tour rapide puisque la vitesse de sortie conditionne l’entrée sur la colline et la ligne droite des stands. Le moteur à combustion interne sera poussé dans ses limites avec un dénivelé de 40 mètres entre la sortie du virage 12 et le point de freinage du virage 1.

Ligne droite des stands – La seconde zone d’activation du DRS s’y étend sur 500 mètres pour offrir encore plus d’occasions de dépassements.

Forces en présence

La question principale du week-end sera de nouveau le rapport de force entre la McLaren MCL39 et la Red Bull RB21. Après quatre courses de domination de la monoplace de Milton Keynes et de Max Verstappen, Lando Norris et sa voiture ont inversé la tendance à Mexico.

Si cela se confirme, McLaren pourrait encore limiter la casse face à Verstappen, voire le distancer un peu plus avec ensuite trois courses restantes à disputer. Mais sous la pluie du Brésil, qui pourrait une nouvelle fois toucher Interlagos, le Néerlandais sera évidemment à surveiller, et endossera encore le rôle de favori.

Derrière, Ferrari et Mercedes vont continuer à s’écharper pour la deuxième place du championnat constructeurs avec Red Bull, et tout bon résultat sera important. On sait que Mercedes et George Russell ont souvent brillé à Interlagos, puisque le Britannique y a remporté sa première victoire en carrière en 2022.

Derrière, les équipes voudront évidemment bien se placer car des opportunités pourraient naître si la course est chaotique, comme c’était le cas l’an dernier avec le double podium d’Alpine signé par Esteban Ocon et Pierre Gasly.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Russell

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Piastri

Les horaires du Grand Prix du Brésil

Après les horaires très tardifs d’Austin et Mexico, le Brésil réduit l’écart avec la France. Les trois échéances principales du week-end, Sprint, qualifs et Course, se tiendront respectivement à 15h samedi, à 19h samedi et 18h dimanche.

- Vendredi 7er novembre

15h30-16h30 : Essais Libres

19h30-20h14 : Qualification Sprint

- Samedi 8 novembre

15h00-16h00 : Sprint

19h00-20h00 : Qualifications

- Dimanche 9 novembre

18h00-20h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Brésil