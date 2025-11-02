Interview - Stella, Brown, Norris et Piastri évoquent la culture et les objectifs de McLaren F1

Alors que McLaren vit une saison 2025 exceptionnelle, marquée par un retour au sommet et une dynamique d’équipe exemplaire, Zak Brown, Andrea Stella, Lando Norris et Oscar Piastri ont livré une interview croisée riche en enseignements sur la culture interne de l’écurie, ses ambitions et la manière dont elle parvient à fédérer ses membres autour d’un objectif commun : rester au sommet.

Andrea Stella, directeur d’équipe, insiste d’entrée sur la clé du succès : les femmes et les hommes qui composent McLaren.

« Notre ressource la plus importante, le facteur le plus déterminant derrière le succès de l’équipe, ce sont nos gens », souligne-t-il.

« Du point de vue du management, il est essentiel d’avoir des moments pour échanger avec eux, pour leur transmettre notre vision et notre direction. Dans ce cadre, les débriefings que nous organisons après chaque course sont des opportunités cruciales. Les célébrations, les journées où nous invitons à l’usine les familles et les proches de nos collaborateurs, renforcent les liens. »

Ces moments de partage, poursuit Stella, contribuent à créer une véritable cohésion interne.

« Ils permettent d’unir les 1 000 personnes qui travaillent chez McLaren autour d’un cap clair – une vision et une méthode – qui leur donnent ensuite la liberté d’exprimer tout leur talent. Les débriefings, les célébrations, les journées portes ouvertes : tout cela nourrit cette alliance et ce sentiment d’appartenance qui nous permettent d’affronter ensemble n’importe quel défi. »

Un constat que Zak Brown, PDG de McLaren Racing, partage pleinement :

« Absolument. Tout repose sur nos gens et sur notre culture. »

Célébrer le succès, un passage obligé

Dans un environnement aussi compétitif que la F1, prendre le temps de savourer les victoires est loin d’être anodin.

« C’est très important de célébrer avec notre équipe et nos fans », confie Zak Brown.

« Les fans font partie intégrante de la famille McLaren, ils sont une extension de notre équipe – et avec des millions de fans dans le monde, ça fait une sacrée famille ! Leur énergie est incroyable, et nous adorons partager nos succès avec eux. »

McLaren a abordé la saison 2025 en tant que championne du monde en titre, une première depuis 26 ans. De quoi changer la dynamique interne ? Pas vraiment, selon Andrea Stella.

« Pour moi, je prends autant de plaisir qu’avant, car je ne pense pas à ce genre de choses », explique-t-il.

« Je me concentre simplement sur le fait de progresser chaque jour – moi-même, l’équipe, les pilotes et la manière dont nous travaillons. Les résultats viendront d’eux-mêmes. Le plus important, c’est de savoir ce qu’on fait au quotidien. Nous nous concentrons sur l’exécution, pas sur le résultat, et cela nous permet de vraiment apprécier notre travail. »

Zak Brown reconnaît pour sa part une approche un peu différente :

« Andrea et moi avons des personnalités différentes, et c’est ce qui fait notre force. Andrea garde un calme absolu, quelle que soit la situation, alors que moi, je ressens plus de stress. »

« Andrea est motivé par l’adrénaline de la victoire, moi par la peur de la défaite. Les deux maintiennent une motivation élevée, mais l’un des deux vient avec un peu plus de stress ! C’est un bon équilibre. En tant que champions en titre, nous devions redoubler d’efforts pour conserver notre position, car si vous n’y parvenez pas, vous reculez. C’est stressant, mais c’est aussi un énorme moteur. »

Piastri et Norris : la maturité de futurs champions

Pour Oscar Piastri, la perspective de se battre pour le titre pilotes n’a pas bouleversé sa façon de travailler :

« Dans l’ensemble, je dirais que c’est resté la même chose. Si l’on regarde notre trajectoire et les progrès réalisés depuis le début de 2024, nous savions que si nous pouvions débuter cette saison comme nous avions fini la précédente, nous aurions une vraie chance de jouer les deux titres. »

« Cela change un peu la donne, bien sûr, mais la manière d’aborder les choses reste la même : faire de son mieux, chaque jour. »

Lando Norris partage une vision similaire, teintée d’expérience :

« Chaque année, on apprend un peu plus, on ajuste légèrement son approche selon ce qu’on a vécu. Mais au fond, c’est simple : chaque week-end, on vise le maximum de points possible. Ce qui est bon pour moi est bon pour l’équipe, et ce qui est bon pour l’équipe est bon pour moi. C’est assez simple. »

Andrea Stella ne cache pas sa satisfaction quant à l’évolution de ses deux pilotes :

« Lando et Oscar poursuivent leur développement. Ils sont plus rapides, plus complets dans leur gestion de course, et collaborent mieux avec nos ingénieurs de performance pour maximiser chaque opportunité. »

« C’est vrai que nous avons amélioré notre voiture, mais ils la font paraître encore meilleure qu’elle ne l’est vraiment. Leur talent et leur capacité à concrétiser se traduisent en points. Nous sommes champions du monde des constructeurs grâce à la somme des points qu’ils ont rapportés. Ce succès ne vient pas uniquement de la voiture, mais aussi de la valeur ajoutée apportée par chacun d’eux. »

Zak Brown abonde dans le même sens :

« La conséquence de ce qu’Andrea vient de dire, c’est que nos pilotes n’ont jamais été aussi performants. Ils vont chercher la dernière milliseconde l’un chez l’autre, ce qui pousse toute l’équipe à se dépasser. Leur niveau de pilotage actuel tire tout McLaren vers le haut. »

Le rôle du management dans la performance

Interrogés sur ce que le leadership de Stella et Brown leur apporte, Norris et Piastri saluent la complémentarité de leurs dirigeants.

« Ils ont tous deux une grande expérience et savent travailler avec des profils très variés », explique Lando.

« Ils apportent des points de vue très différents, liés à leurs rôles et à leurs parcours. On apprend toujours d’eux, que ce soit sur le plan humain ou professionnel. Ils montrent l’exemple de ce qu’est un vrai travail d’équipe. »

Oscar Piastri ajoute :

« Il faut du temps pour voir les effets d’un changement de leadership ou de mentalité. Ce qu’on observe aujourd’hui n’est pas le résultat d’une révolution, mais plutôt des fruits semés il y a quelques années. »

« Bien sûr, nous évoluons constamment, mais les principes de base et la manière de fonctionner n’ont pas radicalement changé – et c’est une bonne chose. Cela prouve que la voie choisie était la bonne. Nous avons ajusté certains détails, mais le cœur de notre méthode reste solide. »

Objectif : finir fort et préparer l’avenir

À l’approche des quatre dernières manches du championnat, McLaren affiche clairement ses ambitions.

Pour Zak Brown, « il faut gagner chaque course. »

« Exactement, et cela nous permettrait d’obtenir les deux premières places au championnat pilotes, ce qui est notre objectif, » ajoute Andrea Stella

Mais dans un sport en perpétuelle évolution, impossible de se reposer sur ses lauriers.

« Comme l’a dit Oscar, tout est question d’évolution constante », rappelle Stella.

« En F1, si vous pensez pouvoir ralentir parce que tout va bien, de mauvaises surprises vous attendent. Il faut continuer à progresser, à se réinventer pour s’améliorer. »

Zak Brown conclut : « Nous restons concentrés sur nous-mêmes, sans prêter attention au bruit extérieur. »

Et de glisser un clin d’œil aux succès de l’année :

« Nous avons remporté les quatre courses que je voulais gagner : Bahreïn pour notre grand patron, Monaco pour la Triple Couronne – et parce que c’est Monaco –, puis l’Australie et Silverstone pour nos deux pilotes à domicile. Si on m’avait demandé en début de saison quelles courses je voulais gagner, ce sont celles-là que j’aurais choisies. »

Andrea Stella, lui, garde un brin d’ironie :

« Si on m’avait posé la question, j’aurais répondu São Paulo, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi… Donc pour moi, nous n’avons encore rien accompli cette année ! »