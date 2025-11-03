Norris riposte aux critiques de McLaren concernant sa stratégie pour le titre pilotes

Lando Norris a pris la défense de McLaren face aux critiques sur la manière dont l’équipe gère la lutte pour le titre mondial, alors que Max Verstappen s’est rapproché dangereusement du Britannique et de son équipier au championnat.

Après sa victoire éclatante à Mexico, Norris occupe la tête du classement pilotes, avec 36 points d’avance sur Verstappen, qui reste néanmoins en embuscade à l’approche du sprint final de la saison.

Pendant une grande partie de l’année, la bataille pour le titre semblait se résumer à un duel interne entre Norris et Oscar Piastri. Mais certaines décisions de l’équipe de Woking ont suscité la controverse auprès des fans.

En Italie, notamment, Piastri avait reçu l’ordre de rendre la deuxième place à Norris, ce dernier ayant perdu du temps lors d’un arrêt au stand lent. Puis après Singapour, des répercussions internes avaient été imposées à Norris à la suite d’un léger contact avec son équipier, ce qui avait ravivé les débats sur une gestion d’équipe trop rigide.

Interrogé sur le fait de savoir si cette approche avait pu permettre à Verstappen de se rapprocher dans la course au titre, Norris a balayé cette idée d’un revers de main : "Je ne pense pas."

"Les gens peuvent toujours dire ce qu’ils veulent et avoir leurs propres opinions, chacun a le droit de le faire. Mais je ne pense pas que cela nous ait pénalisés à un moment quelconque de la saison."

"Bien sûr, certains diront que si. Mais c’est surtout beaucoup de questions et de controverses que les gens aiment créer."

Malgré ces polémiques, Norris souligne la solidité de McLaren et la constance de ses deux pilotes cette année. Le duo Norris–Piastri a permis à l’équipe britannique de remporter le titre constructeurs avec plusieurs courses d’avance, un accomplissement qui, selon Norris, témoigne de l’efficacité de la philosophie mise en place par Woking.

"Nous avons quand même progressé en tant qu’équipe cette année, car nous avons deux pilotes qui performent très bien. C’est pour cela que nous avons déjà remporté le championnat constructeurs."

"Red Bull se bat pour le titre mondial pilotes, mais n’a pas de deuxième pilote capable d’assurer les mêmes performances et d’épauler Max."

"Il y a beaucoup de choses que nous faisons très bien, mais pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment reconnus. Je pense donc que nous sommes performants en tant qu’équipe. Nous allons continuer sur cette lancée et nous jouons bien notre rôle d’écurie championne."

Alors que Verstappen entame une remontée spectaculaire et que la tension monte à l’approche des dernières manches, Norris reste confiant : pour lui, McLaren n’a rien à regretter dans sa manière d’aborder cette lutte interne ni dans sa gestion face au champion du monde en titre.