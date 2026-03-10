Présentation et horaires du Grand Prix de Chine 2026 de F1

Un Sprint qui pourrait transformer le week-end en loterie

Auteur : Emmanuel Touzot
10 mars 2026 - 07:25
Après un Grand Prix d’Australie qui a ouvert la nouvelle page de la F1 de manière quelque peu controversée, le paddock se rend à Shanghai pour disputer ce week-end le Grand Prix de Chine, sur un circuit qui devrait être plus positif pour la nouvelle réglementation.

Les pilotes ont été globalement sceptiques voire carrément négatifs envers les nouvelles monoplaces de Formule 1, mais ce deuxième test pourrait être rassurant, sur un tracé aux forts freinages qui aideront à optimiser la récupération d’énergie.

Pour pimenter les choses, il s’agira du premier Sprint de la saison, et les teams n’auront donc qu’une seule séance d’essais libres pour appréhender la gestion de l’énergie, très complexe, et qui était déjà délicate à comprendre avec trois heures d’essais libres à Melbourne.

La hiérarchie du week-end, et surtout du Sprint, pourrait donc totalement être bouleversée par rapport à ce que l’on a vu ce week-end, et chaque problème mécanique sera dramatique pour les teams.

Le Tracé

Virage 1 – Le premier virage mène directement au suivant. Il peut être considéré comme une seule courbe à l’angle croissant où les charges imposées sur les pneus avant sont énormes. Le sous-virage y est très présent, et cela mettra les pneus à rude épreuve. Le pilote freinera près de trois secondes dans cet enchaînement, mais les bosses de la piste peuvent déstabiliser la voiture, notamment en phase d’entrée.

Virage 7 – Cette courbe rapide se négocie sur le septième ou huitième rapport. Avec l’accélération progressive du pilote, les forces y approchent 4 g. Une direction réactive à haute vitesse y est capitale.

Virage 9 – Le freinage du neuvième virage est délicat tant la transition des courbes rapides à une forte décélération est brutale. La sortie s’avère tout aussi importante puisqu’elle est une véritable rampe de lancement pour le virage 10 et la ligne droite qui s’ensuit.

Virage 11 – Symétrie du premier virage, l’enchaînement s’étalant des virages 11 à 13 impose deux secondes de freinage tout en offrant une nouvelle opportunité pour recharger la batterie.

Virage 13 – S’il est difficile d’y parvenir en raison de son inclinaison, une bonne sortie du virage 13 est primordiale avant la longue ligne droite opposée (1,3 km). Le moteur y atteindra son régime maximal pour 20 secondes à pleine charge, soit 20 % du tour.

Virage 14 – L’épingle en bout de la ligne droite force les pilotes à passer de plus de 320 km/h à seulement 60 km/h. L’énergie dissipée par les freins est alors énorme. S’il s’agit d’un des rares gros freinages ici, les autres zones sont bien réparties : les freins ont suffisamment de temps pour refroidir et le circuit n’est pas très exigeant dans ce domaine.

Forces en présence

Après le GP d’Australie, on peut imaginer sans problème que Mercedes et Ferrari seront les plus fortes parmi les équipes du peloton. Mercedes pourrait avoir encore un avantage, mais si Ferrari amène son aileron ’Macarena’ et ne rate pas sa Q3, les écarts pourraient être plus serrés.

Derrière, Red Bull devrait avoir la main face à McLaren, et ces deux équipes devraient encore être devant le peloton. Derrière, on peut envisager qu’un groupe composé de Haas, Racing Bulls et Audi suivra, tandis qu’Alpine et puis Williams suivront, avant qu’Aston Martin et Cadillac ne ferment la marche.

A noter que même si Aston Martin est devant Cadillac, il est encore peu probable de voir Fernando Alonso et Lance Stroll terminer la course, car aucune mesure n’a pu être prise pour limiter les problèmes, et aucune pièce supplémentaire ne sera amenée en Chine.

Les pronos de la rédac’

Comme chaque week-end, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

 Franck : 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Russell
 Emmanuel : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
 Alexandre : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Antonelli

Les horaires du Grand Prix de Chine

Pour la deuxième course consécutive, les horaires du Grand Prix de Chine obligeront à se lever tôt ! Bien moins que pour l’Australie cependant, avec des EL1 à 4h30 le vendredi, et des qualifs Sprint à 8h30. Le Sprint sera très matinal, à 4h, puisqu’il ouvrira la deuxième journée avant les qualifications à 8h. La course se tiendra à 8h du matin également dimanche.

- Vendredi 13 mars

4h30-5h30 : Essais Libres 1
8h30-9h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 14 mars

4h00-5h00 : Sprint
8h00-9h00 : Qualifications

- Dimanche 15 mars

8h00-10h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix de Chine :

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2025 Shanghai Oscar Piastri McLaren Mercedes
2024 Shanghai Max Verstappen Red Bull Honda RBPT
2019 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2018 Shanghai Daniel Ricciardo Red Bull Renault
2017 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Shanghai Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2015 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Shanghai Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2013 Shanghai Fernando Alonso Ferrari Ferrari
2012 Shanghai Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2011 Shanghai Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2010 Shanghai Jenson Button McLaren Mercedes
2009 Shanghai Sebastian Vettel Red Bull Renault
2008 Shanghai Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2007 Shanghai Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari
2006 Shanghai Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2005 Shanghai Fernando Alonso Renault Renault
2004 Shanghai Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
