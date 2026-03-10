Nyck de Vries devient pilote de réserve officiel de McLaren F1

Nyck de Vries a effectué ce week-end un retour remarqué dans le paddock de la Formule 1. Le Néerlandais a en effet renforcé sa collaboration avec McLaren, passant d’un rôle de pilote de simulateur et d’essais à celui de pilote de réserve officiel, avec une présence en bord de piste lors du Grand Prix d’Australie.

L’ancien pilote d’AlphaTauri occupait ce rôle à Melbourne pour la première fois dans cette configuration, venant renforcer l’équipe britannique dans ses opérations sur le circuit.

Nyck de Vries, qui avait disputé dix Grands Prix en tant que titulaire en 2023, combine désormais plusieurs programmes en parallèle. En plus de son engagement avec McLaren, il poursuit ses activités en Formule E avec Mahindra et en Championnat du monde d’endurance avec Toyota.

Cette organisation signifie toutefois qu’il ne pourra pas être présent à chaque manche du championnat du monde de F1.

"Je ne serai pas là pour chaque Grand Prix," nous a-t-il précisé dans le paddock de Melbourne.

Le Néerlandais explique néanmoins que son rôle dépasse largement celui d’un simple remplaçant potentiel.

"Au final, je suis surtout ici comme solution de secours. Si quelque chose arrive à l’un des pilotes, je suis disponible. En pratique, j’essaie de reproduire un peu tout ce que font les pilotes. Je suis impliqué dans tout, j’ai accès à toutes les informations et j’essaie aussi de faire mes propres analyses pour identifier des tendances et tirer des conclusions."

Pour de Vries, ce rapprochement avec McLaren a également une dimension personnelle. Le pilote néerlandais faisait en effet partie du programme junior de l’équipe lorsqu’il était adolescent, avant que cette collaboration ne prenne fin il y a huit ans.

Aujourd’hui, il retrouve plusieurs visages familiers parmi les ingénieurs avec lesquels il travaille au simulateur.

"C’est impressionnant de voir comment l’équipe s’est battue ces dernières années pour revenir à un niveau qui lui permet de gagner des courses et des championnats à nouveau. Ce qui est génial, c’est que le noyau du groupe d’ingénieurs est essentiellement resté le même."

Depuis son passage chez AlphaTauri, Nyck de Vries estime que la discipline a déjà évolué de manière notable, notamment avec les nouvelles règles techniques.

"C’est clairement différent. Surtout avec les nouvelles réglementations. Cela change pas mal de choses, même si de nombreux principes de base restent les mêmes."

Pour le Néerlandais, cette mission chez McLaren constitue ainsi une nouvelle opportunité de rester étroitement impliqué dans la Formule 1, tout en poursuivant une carrière déjà bien remplie dans d’autres championnats majeurs du sport automobile.