Verstappen pointe les limites de la Red Bull : ’C’est moitié voiture, moitié moteur’

Max Verstappen estime que le déficit de performance de Red Bull face à Mercedes est dû à parts égales à la voiture et au moteur, après la première manche de la saison 2026 de Formule 1 disputée hier à Melbourne.

Le Néerlandais a réalisé une remontée remarquée sur le circuit de l’Albert Park, faisant passer sa RB22 de la 20e place sur la grille à la sixième position à l’arrivée.

Victime d’un accident en qualifications qui l’a privé de la possibilité de montrer le véritable potentiel de sa monoplace en Australie, le quadruple champion du monde s’est toutefois montré relativement satisfait de la situation de l’écurie de Milton Keynes à ce stade de la saison.

Verstappen a notamment souligné que Red Bull se situait actuellement autour de la troisième ou quatrième place dans la hiérarchie.

"Nous avons du potentiel dans la voiture, c’est certain, nous le savons," a-t-il déclaré.

"Du côté du moteur, je pense que nous ne sommes pas trop mal. Pour le moment, là où il nous manque du rythme, c’est moitié-moitié : moitié voiture, moitié moteur, ce qui n’est pas si mauvais."

"Ce sont des choses que l’on peut corriger, ce n’est pas choquant."

Verstappen a également insisté sur la fierté qu’il ressent envers l’ensemble de l’équipe Red Bull, qui dispute cette année sa première saison en tant que motoriste en partenariat avec Ford.

Le constructeur américain fait son retour en Formule 1 après plus de vingt ans d’absence, et cette collaboration semble déjà porter ses fruits. Lors des essais hivernaux comme lors de la manche d’ouverture, l’équipe a en effet dépassé certaines attentes.

Le pilote néerlandais, qui s’est montré l’un des critiques les plus virulents du nouveau règlement technique de la F1, a toutefois tenu à saluer le travail accompli.

"Je suis très négatif à propos du règlement, mais je me sens vraiment fier de l’équipe et aussi du département moteur."

"Les gars ont vraiment fait un travail incroyable. De ce point de vue-là, je suis très heureux de travailler avec eux. Il y a bien sûr des soucis techniques encore, comme on a pu le voir avec Isack (Hadjar, abandon sur casse moteur), mais les paramètres sont déjà dans les bonnes normes par rapport aux moteurs de nos rivaux."

Malgré cette satisfaction relative sur le plan technique, Verstappen admet qu’il n’éprouve pas un grand plaisir au volant des nouvelles monoplaces introduites en 2026.

"J’aimerais simplement prendre un peu plus de plaisir au volant," a-t-il reconnu, lorsqu’on l’a interrogé sur le fait que la F1 et la FIA comptent introduire des ajustements sur les unités de puissance, peut-être dès le Grand Prix du Japon.

"Mais attendons de voir. Malgré tout, je veux souligner que nos motoristes ont fait un travail incroyable pour que nous soyons là où nous sommes pour nous battre avec McLaren, avec un moteur Mercedes."

"Et je pense que si nous nous améliorons un peu, nous pourrons nous battre un peu plus devant."

"Et à ce moment-là, bien sûr, le monde paraît soudain un peu meilleur."

"Les règles resteront les mêmes pour tout le monde, mais ce serait tout de même un peu plus agréable en termes de compétitivité."

"J’espère évidemment que dans quelques courses, nous pourrons franchir une petite étape supplémentaire, en termes de plaisir comme en termes de performance."