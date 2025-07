McLaren F1 en bonne position pour 2026 malgré le développement aéro limité par l’ATR

Malgré son ATR limité, l’ATR étant le temps qu’une équipe peut consacrer au développement aérodynamique par ordinateur et en soufflerie (voir notre article ici pour les 6 prochains mois), McLaren est dans la meilleure position pour 2026 grâce à son avantage pris au championnat des pilotes et des constructeurs pour la fin de l’année.

McLaren est en effet 1ère au championnat constructeurs au 30 juin, ce qui fait qu’elle aura le moins de temps de développement lors des 6 prochains mois... et probablement les 12 prochains puisqu’il est peu probable qu’elle perde le titre constructeurs.

McLaren dispose d’une voiture non seulement rapide sur un tour, mais aussi généralement plus performante en course grâce à la maîtrise de la température des pneus arrière. De quoi voir venir ? L’équipe joue la prudence malgré tout.

"C’est vraiment délicat, plus qu’il n’y parait," déclare Neil Houldey (en photo sur le podium ci-dessous), directeur technique de McLaren, lorsqu’on l’interroge sur la faible difficulté que doit rencontrer son équipe pour équilibrer les ressources de cette année et de l’année prochaine.

"Vous pourriez penser que nous sommes déjà à 100% sur 2026 mais ce n’est pas le cas."

"C’est un véritable défi de déterminer les performances que nous pouvons encore tirer de la voiture 2025 et celles que nous devons absolument améliorer pour 2026."

"Pour l’instant, nous avons réalisé tout ce que nous pensons pouvoir réaliser pour 2025. Il y aura encore quelques petites améliorations, potentiellement un peu plus importantes ; tout cela est en cours de fabrication."

"Mais le bureau technique est actuellement entièrement concentré sur la voiture 2026, avec plus ou moins quelques personnes qui se penchant encore sur les choses qu’on peut faire pour 2025 sans que cela dérange le projet de la nouvelle F1."