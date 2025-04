Présentation et horaires du Grand Prix de Bahreïn 2025 de F1

Le début de saison 2025 de F1 s’enchaîne vite, avec déjà une quatrième manche ce week-end, le Grand Prix de Bahreïn. La course à Sakhir devrait être plus animée que celle de Suzuka, et les équipes y seront à l’aise après avoir fait trois jours d’essais hivernaux sur ce tracé.

Dès lors, l’exploitation des monoplaces devrait être particulièrement efficace et optimale, et des teams seront ravis d’y amener des évolutions pour avoir moins d’apprentissage à faire et plus de données comparatives pour la course.

Les caractéristiques de la piste

Bien que construite en plein désert, elle possède plusieurs virages rapides en dévers. Le premier virage est un gros freinage en bout de ligne droite, propice aux dépassements mais également aux accrochages au départ.

Après une deuxième petite ligne droite, où est installée la première zone de DRS, les pilotes font face à un nouveau virage serré avant le premier enchaînement rapide et en descente.

Après cette zone arrive un virage rapide à gauche qui se transforme en freinage en appui avant l’épingle qui suit. Après celle-ci, la deuxième zone de DRS arrive et le reste du circuit est constitué de virages rapides, notamment un enchaînement composé d’un long virage à gauche et d’une courbe à droite.

La longue ligne droite du retour et la ligne de départ et arrivée représenteront des possibilités de dépassement. La troisième zone de DRS est installée sur la ligne droite de départ / arrivée.

Forces en présence

McLaren fait office de favorite mais comme à Suzuka, on n’est évidemment pas à l’abri d’une surprise venant de Max Verstappen, qui aura à cœur de montrer qu’il est candidat au titre, et de prendre la tête du championnat aux dépens de Lando Norris.

Ferrari sera à surveiller puisque la Scuderia amène un nouveau plancher pour espérer davantage d’efficacité aérodynamique. Mercedes est légèrement en retrait depuis le début de saison, mais dans tous les cas, George Russell essaiera de se mêler à la lutte, et Andrea Kimi Antonelli pourrait encore créer la surprise.

Derrière, Williams sera surement la meilleure équipe, et l’on peut s’attendre à une belle lutte entre l’équipe de Grove et Racing Bulls, ainsi que Haas. Aston Martin et Sauber resteront surement en fond de grille, tout comme Alpine, même si Pierre Gasly pourrait être un candidat à la Q3.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Piastri

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix de Bahreïn

Après trois Grands Prix matinaux, la Formule 1 retrouve des horaires de journée, et même de fin d’après-midi. Après une édition 2024 disputée du jeudi au samedi, le GP de Bahreïn retrouve un calendrier classique.

- Vendredi 11 avril

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 12 avril

14h30-15h30 : Essais Libres 3

18h00-19h00 : Qualifications

- Dimanche 13 avril

17h00-19h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix de Bahreïn :