Wheatley a noté ’beaucoup de points positifs’ pour sa première avec Sauber

Sauber F1 a connu un week-end difficile avec les 16e et 19e places au Japon, mais la C45 n’était pas complètement décrochée de la concurrence. C’était aussi le premier week-end de Jonathan Wheatley en tant que directeur de l’équipe suisse, et l’ancien cadre de Red Bull est heureux d’avoir lancé cette nouvelle aventure.

"Il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette course pour Sauber, ma première pour l’équipe et à ce poste, cela restera un moment inoubliable même si le résultat est évidemment décevant" a déclaré Wheatley.

"Malgré un départ malheureux de Gabriel, il a gagné en vitesse et, avec Nico, les deux voitures ont maintenu le rythme du peloton. Nico a réalisé une nouvelle course solide et, malgré les difficultés liées aux dépassements à Suzuka et au train DRS derrière Jack Doohan, il a continué à attaquer jusqu’au bout."

Wheatley a pu travailler sur le circuit avec l’équipe pour la première fois, et il est satisfait de voir une base solide sur le plan opérationnel. Il espère désormais voir la même chose lors des prochaines courses.

"Je tiens à saluer l’excellent travail d’équipe de ce week-end, et notamment les temps encourageants aux arrêts au stand. C’est un bon début pour ce triplé de Grands Prix et je tiens à remercier l’équipe de course et toute l’équipe d’usine pour leur soutien et leur contribution."