La F1 doit ’tout faire’ pour éviter les accidents dus au DRS selon Sainz

Le nouveau directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), Carlos Sainz, appelle à des modifications des systèmes DRS en Formule 1 au nom de la sécurité.

Jack Doohan admet avoir volontairement laissé le volet de son aileron arrière DRS grand ouvert alors qu’il filait à 300 km/h dans le premier virage à Suzuka lors des essais libres, ce qui a provoqué un accident violent.

"Honnêtement, après avoir essayé de faire ça, je veux juste laisser ça au passé et passer à autre chose," a déclaré le jeune Australien lorsqu’on lui a demandé ce qu’il cherchait à prouver.

Selon Sainz, cependant, le fonctionnement du DRS en Formule 1 ne devrait pas donner aux pilotes la liberté de laisser le volet ouvert dans des virages aussi dangereux.

"À n’importe quelle autre époque de la Formule 1, Jack n’aurait pas pu reprendre le volant le lendemain d’un accident comme celui-là," dit l’Espagnol.

"Si nous voulons que les voitures soient aussi rapides qu’elles le sont aujourd’hui, nous devons également ’tout faire’ pour améliorer la sécurité. Car on peut aussi faire comme Jack à Shanghai au virage 1 ou au virage 9 en Australie."

"Nous avons trop de virages comme celui-ci où le pilote doit fermer lui-même le DRS. Espérons que cet accident démontre la nécessité d’un système qui désactive le DRS 50 ou 100 mètres avant la zone de freinage afin d’éviter toute erreur."

Mais les pilotes sont loin de tous se raccrocher à l’avis de Sainz. A commencer par George Russell, l’autre pilote directeur du GPDA, qui n’est pas du tout sur la même ligne.

"Évidemment, ce qui est arrivé à Jack a été un gros accident et très regrettable, mais je pense que c’est une de ces choses qui n’arrivent qu’une fois et que tout le monde reconnaîtra, et c’est probablement le seul virage du calendrier où cela pose problème."

"Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire d’agir… en tant que pilotes, vous avez des responsabilités ; nous devons foncer à fond dans la ligne droite et aborder les virages, et une simple pression sur un bouton pour désactiver le DRS fait partie du travail."

"Nous ne voulons pas que ce soit automatisé, nous voulons laisser les pilotes s’en charger. Il y a déjà trop de gadgets et de systèmes."