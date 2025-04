Présentation et horaires du GP d’Arabie saoudite 2025 de F1

Le monde de la F1 ne s’arrête pas encore après deux courses consécutives, puisque le cirque de la catégorie reine du sport automobile se rend à Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, cinquième manche de la saison et dernière étape du premier triplé de courses de cette saison 2025.

Si ce n’est techniquement pas la première course urbaine de l’année, Djeddah est le premier circuit à ce point là situé entre les murs depuis le début de la saison. Avec l’absence de marge des équipes en termes de performance et d’attaque en piste, les erreurs seront plus faciles à faire pour les pilotes.

Le tracé

Hermann Tilke et son cabinet ont dessiné un tracé très rapide sur la corniche de Djeddah. Il sera en effet le deuxième circuit le plus rapide au calendrier derrière Monza. Le premier secteur est constitué de virages moyens et rapides, avec quelques dégagements qui pourraient toutefois poser problème au niveau des limites de piste.

Le deuxième secteur se compose d’un virage relevé et d’une première enfilade rapide entre les murs. Ceux-ci sont très piégeux, car bordés de vibreurs et donc présentant un risque de sortie de piste.

Deux virages un peu plus serrés suivent, non sans êtres séparés d’un virage très rapide. Ceux-ci sont présents au milieu d’autres virages à fond, avant l’arrivée sur la corniche, autour du lagon.

C’est la deuxième zone de DRS, la première étant située dans l’enchaînement rapide précédent. Le passage autour du lagon est une longue courbe à gauche à fond, avec le DRS, avant un dernier virage serré.

La présence de 27 virages - officiellement au moins - montre à quel point ceux-ci présentent un gros rythme, puisque la moyenne d’un tour rapide est proche de celle de Monza. Une partie d’entre eux se négocie à fond avec les Formule 1 actuelles.

Forces en présence

McLaren fera encore office de favorite, ayant été la meilleure équipe sur quatre circuits nettement différents jusqu’ici. Oscar Piastri aura envie de confirmer son regain de forme face à Lando Norris pour, potentiellement, s’emparer de la tête du championnat des pilotes.

Ferrari espérera enfin décrocher un premier podium, d’autant que les évolutions apportées à Bahreïn devraient donner davantage de résultats sur le rapide tracé de la corniche. Mercedes voudra aussi assurer sa place de "meilleure des autres" derrière McLaren.

Chez Red Bull, difficile de savoir s’il s’agira d’un week-end façon Japon, où Max Verstappen jouait la victoire, ou similaire à Bahreïn, où la RB21 n’était pas apte à viser le top 5. Pas sûr que la réunion de crise prévue après Bahreïn donne assez de solutions au team pour progresser suffisamment.

Derrière, la lutte continuera à faire rage entre Haas, Williams, Racing Bulls ou encore Alpine pour les quelques points qui resteront derrière les top teams. Et sur un circuit où les incidents peuvent être nombreux, certaines d’entre elles pourraient tirer leur épingle du jeu.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Russell, 2. Hamilton, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix d’Arabie saoudite

Comme à Bahreïn, le Grand Prix qui se déroule à Djeddah va se faire en fin de journée, et chez nous, c’est donc à 19 heures qu’auront lieu la course et les qualifs, soit encore plus tard qu’à Bahreïn.

- Vendredi 18 avril

15h30-16h30 : Essais Libres 1

19h00-20h00 : Essais Libres 2

- Samedi 19 avril

15h30-16h30 : Essais Libres 3

19h00-20h00 : Qualifications

- Dimanche 20 avril

19h00-21h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix d’Arabie saoudite :