Malgré le Sprint et la F2, Montréal peine à vendre tous ses billets

Le Grand Prix du Canada n’affichera pas complet avant l’arrivée de la Formule 1 à Montréal, malgré un week-end enrichi par l’introduction du format Sprint, l’arrivée de la Formule 2 et la présence de la F1 Academy. Les organisateurs de l’épreuve canadienne reconnaissent que plusieurs offres restent encore disponibles à quelques jours de l’événement, dans un contexte marqué par une hausse importante des prix des billets et par l’ambition du promoteur de moderniser l’expérience proposée autour du Circuit Gilles Villeneuve.

Selon les informations du Journal de Montréal, plusieurs packages comprenant terrasses, suites et places en tribunes sont encore disponibles quelques jours avant le début des activités en piste.

Cette situation intervient après une augmentation significative des tarifs pour l’édition 2026, certaines offres de billets trois jours en tribune ayant progressé de près de 20 % par rapport à l’année précédente. Des billets à la journée sont également toujours proposés à la vente.

Le président-directeur général du Grand Prix du Canada, Jean-Philippe Paradis, a toutefois expliqué que cette disponibilité s’expliquait aussi par une augmentation volontaire des capacités d’accueil sur plusieurs zones du site.

"Nous avons augmenté la capacité dans plusieurs secteurs et produits cette année, particulièrement dans les suites et sur la plateforme Circuit Gilles Villeneuve Experience à la plage," a-t-il déclaré aux côtés de la directrice des opérations et de la stratégie de marque, Sandrine Garneau.

Le dirigeant a ensuite détaillé les offres encore accessibles au public.

"Il reste encore des billets disponibles en admission générale, pour la Circuit Gilles Villeneuve Experience avec concerts, les places en terrasse et le forfait club dans nos espaces hospitalité, qui ne sont pas destinés aux groupes corporatifs."

Ces nouvelles infrastructures d’accueil s’inscrivent dans un vaste plan d’expansion à long terme mis en place après la prolongation du contrat du Grand Prix de Montréal jusqu’en 2035.

Garneau a expliqué que cette évolution était devenue indispensable face aux standards désormais imposés par les autres rendez-vous du calendrier.

"Nous en parlions depuis quelques années, notamment après avoir vu les structures d’hospitalité partout dans le monde," a-t-elle expliqué.

La responsable canadienne estime que Montréal devait impérativement moderniser ses installations pour rester compétitif.

"Nous devions être compétitifs et plus modernes en augmentant notre capacité face aux paddocks permanents. Nous présentons un immense événement sportif, nous devons avoir les structures nécessaires."

L’édition 2026 revêt également une importance particulière puisqu’il s’agira du tout premier week-end Sprint organisé à Montréal.

Pour Paradis, cette évolution représente une réelle valeur ajoutée pour les spectateurs.

"Les fans à Montréal veulent voir les meilleurs pilotes du monde," a-t-il affirmé.

Le dirigeant s’est également montré favorable à la philosophie défendue par le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, concernant le format Sprint.

"Personnellement, je trouve fantastique de voir une vraie compétition au lieu de voir des gens tester leurs voitures," a expliqué Paradis. "Je suis d’accord avec Stefano : c’est ce que je conseillerais à tous les autres organisateurs, parce que cela apporte une importance supplémentaire au week-end et une sorte de ’Super samedi’."

Le programme des catégories annexes a lui aussi été renforcé cette année avec l’ajout de la Formule 2, intégrée tardivement au programme montréalais après l’annulation plus tôt dans la saison des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite.