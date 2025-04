Domenicali a de mauvaises nouvelles pour l’avenir d’Imola en F1

Stefano Domenicali a de mauvaises nouvelles pour le Grand Prix de Formule 1 d’Emilie-Romagne à Imola, qui sera la 7e course de la saison cette année après l’Arabie saoudite ce week-end et Miami ensuite.

Le circuit italien a retrouvé le calendrier en pleine crise sanitaire, et le PDG de la F1 a déclaré que "je n’oublie pas qu’Imola a répondu présent dans un moment de grande difficulté."

"Lorsqu’il a fallu trouver de nouveaux lieux, ils ont immédiatement répondu avec un grand enthousiasme et la capacité d’une ville entière."

Cependant, la situation a changé, car Domenicali est submergé d’intérêts de la part d’organisateurs potentiels de courses offrant des sommes considérables pour poursuivre l’expansion mondiale de la Formule 1.

"Dans les mois à venir, nous serons confrontés à ce choix. D’un point de vue humain, ce ne sera pas facile, mais je dois exercer un rôle international qui me met face à de nombreuses demandes de la part de pays émergents du monde entier, susceptibles de permettre à la F1 de se développer."

"C’est une évaluation que je devrai bientôt trancher et il faudra prendre une décision définitive."

Il a été spécifiquement demandé à l’Italien si Imola pouvait continuer à coexister dans un calendrier qui prévoit déjà une course en Italie sur le circuit emblématique de Monza jusqu’en 2031.

"L’Italie a toujours représenté et représentera toujours une part importante de la F1, même à l’avenir. Cependant, il sera de plus en plus difficile d’organiser deux Grands Prix dans le même pays, car l’intérêt pour notre sport est croissant."

"Il sera difficile que la situation actuelle perdure longtemps, avec Imola et Monza ensemble au calendrier."

Domenicali a également été interrogé sur les difficultés actuelles de Lewis Hamilton à se mettre à niveau chez Ferrari.

"Gagner d’emblée n’est pas anodin. Je crois en sa ténacité et en sa capacité à progresser avec l’équipe ; je veux être positif. Mais en même temps, ce n’est évidemment pas facile."

"Et puis, Leclerc est un pilote extraordinaire qui ne veut pas manquer l’occasion de montrer qu’il est plus fort. Ce sont deux éléments extraordinaires au sein de l’équipe Ferrari, qui sont positifs pour toute la Formule 1."