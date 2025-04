Alonso : Aston Martin F1 va avoir du mal à marquer des points cette année

Aston Martin F1 semble partie pour une saison aux enfers et l’AMR25 a de sérieux problèmes de performance pure, autant sur un tour qu’en rythme de course.

A Bahreïn, Fernando Alonso et Lance Stroll était bien loin de la zone des points puisque l’Espagnol estime que la 13e place était à peu près le maximum possible à tirer de la la monoplace conçue à Silverstone lors des qualifications. Et il a fini encore plus loin, 15e, en course.

Alonso a été interrogé sur les soucis rencontrés qui sont selon lui situés "un peu partout".

"La basse vitesse a été notre secteur le plus faible en Australie, au Japon et en Chine. Et Bahreïn étant un circuit avec la vitesse la plus faible dans les virages, ce week-end a été le moins compétitif. C’est donc là-dessus que nous devons nous concentrer."

"Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Il faut juste faire arriver en piste les développements prévus le plus vite possible. A partir de là nous saurons à quoi ressemblera notre saison."

Le souci reste de trouver de l’adhérence et de la motricité.

"C’est délicat en sortie, mais aussi en milieu de virage. C’est comme si la voiture mourait à basse vitesse. C’est un problème bien connu que nous avions l’an dernier, et que nous avons toujours cette année."

"Nous devons donc progresser. Le week-end a été difficile. Nous nous attendions à être lents avec tout les passages à basse vitesse à Bahreïn, c’est certain mais nous devons améliorer la voiture. Ce n’est pas seulement la faible vitesse, je pense que c’est un peu partout où nous devons progresser."

"J’espère qu’à Djeddah en Arabie saoudite ce week-end le circuit sera un peu plus clément avec nous, mais marquer des points semble difficile cette année."

"Pour le moment, les quatre premières équipes sont dans une autre catégorie. Et puis il y a toujours Haas, Williams et Racing Bulls un peu devant nous, selon les circuits. Même Alpine a fait mieux ce week-end."

"On se retrouve donc rapidement septième ou huitième équipe, et à ces places, on ne peut pas marquer de points, sauf si on a beaucoup, beaucoup de chance."

"On verra bien. On fera de notre mieux."