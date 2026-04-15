Pourquoi Williams va-t-elle faire ’sauter’ la FW49

Alors que Williams poursuit sa reconstruction sous l’impulsion de son propriétaire Dorilton Capital, l’attachement à son héritage reste un pilier central de son identité. Et à l’approche d’un anniversaire symbolique, l’écurie britannique s’apprête à faire un choix aussi inhabituel que symbolique pour la deuxième fois en quelques années

Depuis sa reprise en 2020, Williams a clairement affirmé sa volonté de préserver son ADN. Dès l’annonce du rachat, deux éléments avaient été désignés comme intouchables : le nom de l’équipe, bien sûr, mais aussi la célèbre nomenclature "FW" des châssis, en hommage à son fondateur Frank Williams.

Cette tradition perdure aujourd’hui, avec la FW48 engagée en 2026 et confiée à Alexander Albon et Carlos Sainz.

Cependant, à l’occasion du 50e anniversaire des débuts de Williams Grand Prix Engineering, remontant au Grand Prix d’Espagne 1977 où l’équipe utilisait un châssis March pour Patrick Neve, l’écurie envisage de modifier exceptionnellement sa numérotation.

Selon des informations concordantes, Williams devrait passer directement de la FW48 à la FW50 en 2027, faisant ainsi l’impasse sur l’appellation FW49 pour marquer le coup de manière plus symbolique.

Un précédent déjà assumé

Ce n’est pas la première fois que Williams adapte sa nomenclature pour célébrer un anniversaire. En 2017, à l’occasion des 40 ans de l’équipe, celle-ci avait déjà sauté un numéro en passant directement de la FW38 à la FW40, évitant ainsi la FW39.

Ce choix devait théoriquement permettre de conserver une cohérence parfaite dans la numérotation à long terme. Mais la pandémie de COVID-19 est venue bouleverser ces plans.

En 2021, dans le cadre des mesures de réduction des coûts en Formule 1, les équipes avaient été autorisées à conserver et faire évoluer leur châssis existant.

Williams avait ainsi aligné une évolution très limitée de la FW43 et l’a nommée FW43B, au lieu de passer immédiatement à la FW44, créant à nouveau un décalage dans la séquence logique des appellations.

L’histoire de Williams est jalonnée de ces ajustements techniques et stratégiques. L’équipe a à plusieurs reprises prolongé la vie de ses châssis d’une saison à l’autre, comme ce fut le cas avec la mythique FW14B, qui domina le championnat 1992 après avoir évolué depuis la voiture de l’année précédente.

Et le tout premier châssis conçu en interne par Williams Grand Prix Engineering, sous la direction technique de Patrick Head, était la FW06. Elle fit ses débuts en 1978 avec Alan Jones au volant.