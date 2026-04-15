Ferrari ne rattrapera pas Mercedes F1 facilement sans évolution côté moteur

Les espoirs de Ferrari de combler son retard sur Mercedes F1 sont assez maigres, au point de voir la Scuderia devoir désormais regarder dans ses rétroviseurs.

C’est le constat fait selon Ralf Schumacher, le consultant de Sky en Allemagne, après l’étude des forces en présence de ce début de saison 2026 de Formule 1.

Pour l’Allemand, ces trois premiers Grands Prix déjà disputés pourraient déjà sceller une première hiérarchie durable car Ferrari dispose déjà d’un excellent châssis, comme en témoigne ses vitesses de passage en courbe. Reste à voir comment peut progresser le moteur.

Une chose est certaine : l’écurie de Brackley s’est imposée comme la référence absolue. Sa W17, propulsée par le bloc maison, a remporté les trois premiers Grands Prix de la saison ainsi que la course sprint en Chine.

Après la victoire de George Russell en Australie, Kimi Antonelli a enchaîné deux succès consécutifs en Chine puis au Japon, confirmant la domination des Flèches d’Argent.

Face à cela, Ferrari peine à suivre. Si la SF-26 se montre incisive dans les premiers mètres, notamment grâce à un turbo plus compact et des envols particulièrement efficaces, ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton ne parviennent à tenir le rythme sur l’ensemble des deux ou trois relais d’une course.

Résultat : trois victoires consécutives pour Mercedes, contre seulement trois troisièmes places pour Ferrari. Même au Japon, où McLaren s’est invitée dans la lutte, Ferrari a dû se contenter d’un podium derrière Oscar Piastri.

La Scuderia prépare une évolution majeure pour le Grand Prix de Miami. Son directeur, Frédéric Vasseur, évoque "un package et demi" côté châssis. Mais pour rivaliser réellement, Ferrari devra surtout combler l’écart côté moteur.

Un écart qui pourrait être partiellement atténué par le programme ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), conçu pour réduire les différences entre motoristes. Mais il faudra attendre le mois de mai ou de juin pour savoir à quoi Ferrari aura droit : 2 % ou 4 % d’écart à combler et donc de développement possible ?

Malgré ces perspectives, Ralf Schumacher se montre réservé sur les chances de la Scuderia.

"Tout va dépendre de cette évolution de Miami. On s’attend à une mise à jour massive de la SF-26. Je pense que Fred Vasseur a désormais bien la situation en main. On voit que la voiture se comporte bien, c’est un très bon châssis. Mais la SF-26 est déjà très performante en courbe rapide, bien conçue, donc il y a certainement peu de marge de progression de ce côté-là."

"Je ne pense pas qu’il soit possible de rattraper Mercedes facilement sans l’évolution moteur à débloquer côté FIA."

Dans ce contexte, la lutte pourrait se déplacer vers la deuxième place du championnat.

"Je pense que McLaren reste en lice. La voiture génère encore trop d’appui avec son concept aérodynamique, ce qui la rend moins efficiente avec ces moteurs."

"Cela a été un peu caché au Japon, car dans les Esses du premier secteur, il faut énormément d’appui, et McLaren y était très forte. Mais cela pourrait devenir un problème sur d’autres circuits. On voit clairement que les équipes trouvent plus de performance dans les moteurs et leur gestion que sur les performances pures en virage pour le moment."