Pourquoi Verstappen est bien en lice pour le titre selon McLaren F1

Andrea Stella, directeur de l’écurie McLaren F1, estime que les performances de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont confirmé sa conviction que le pilote Red Bull est tout de même bien placé pour remporter le championnat pilotes cette saison.

Stella n’en doute plus après avoir vu Verstappen décrocher deux pole positions consécutives, )à Monza puis à Bakou, portant son total à six pour la saison, soit plus que ses deux pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris.

Verstappen abordait la course du GP d’Azerbaïdjan avec 94 points de retard sur Piastri au classement et il est maintenant revenu à 69 points de l’Australien. Stella est donc très méfiant.

"Après les qualifications, je vous avais déjà dit OUI en majuscules. Et là je vous le redis et j’ajoute même des points d’exclamation."

"Nous parlons de Max Verstappen, nous parlons de Red Bull. Nous avons vu à Monza qu’ils s’étaient améliorés, qu’ils semblaient avoir apporté des améliorations à leur voiture."

"D’après notre analyse, leur victoire à Monza ne s’explique pas uniquement par une voiture bien adaptée aux faibles résistances aérodynamiques. Ils étaient rapides dans les virages, qu’ils soient à vitesse moyenne ou faible, et rapides dans les lignes droites."

"Et nous savons que Max, lorsqu’il dispose d’une voiture compétitive, est capable de réaliser de excellents week-ends."

La quête d’un cinquième titre par Verstappen a été facilitée dimanche par l’accident de Piastri dans le premier tour et la septième place de Norris.

"Lorsque vous courez au plus haut niveau de la Formule 1, la compétition est tellement serrée que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d’erreurs, car vos concurrents sont prêts à en profiter."

"En ce qui concerne le championnat des pilotes, la marge d’erreur est encore plus réduite, mais c’est toujours la philosophie lorsque vous courez en Formule 1. J’espère que certaines des imprécisions et des problèmes qui se sont accumulés ce week-end ne seront pas la nouvelle norme, car non seulement nous n’avions pas une voiture assez rapide, mais nous avons également eu des problèmes de fiabilité qui ont coûté du temps à Oscar pendant les essais. Il y a donc beaucoup à retenir pour les pilotes, mais aussi pour l’équipe."

Sur une note plus positive, Stella estime que la prochaine course à Singapour devrait mieux convenir à la MCL39.

"Nous savions que Bakou serait un circuit difficile pour nous, nous verrons donc maintenant à Singapour, qui est un circuit sur lequel nous devrions bien performer. J’espère que nous pourrons recommencer à nous battre pour la victoire, et nous verrons ensuite comment le reste du championnat se déroulera."

"Mais il est certain que Max est en lice pour le championnat des pilotes. Nous le savions, et nous en avons eu la confirmation."