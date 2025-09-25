Vowles se félicite que ’redéfinir la stratégie’ avec Sainz ait payé dès Bakou

Carlos Sainz a signé un podium rassurant ce week-end à Bakou, après un début de saison difficile. Le pilote Williams F1 n’a pas fait d’erreur du week-end et il a signé de très bonnes performances tout au long du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Son directeur, James Vowles, révèle qu’il a beaucoup parlé depuis le début de la saison avec sa nouvelle recrue, notamment la veille du week-end azéri, et il pense que cela a aidé à le débloquer.

"Lui et moi avons une très bonne relation, nous parlons très franchement et ouvertement de ce qui se passe, de ce qui ne va pas et de ce qui va bien. Et comment pouvons-nous en tirer parti ensemble ?" a déclaré Vowles à The Race.

"Et la clé, c’est ça. Ses performances ont toujours été au rendez-vous. Si ce n’était pas le cas, cela deviendrait vraiment difficile, et il serait très compliqué de se concentrer sur un seul élément en disant ’ceci s’est produit’, car beaucoup de choses se sont passées au cours de la saison."

"Nous avons dîné ici jeudi, ce qui a été en quelque sorte un point de départ pour redéfinir notre approche ’que faisons-nous à partir de maintenant ? Comment puis-je aider ? Et comment y parvenir ?’"

"Carlos était dans un excellent état d’esprit à ce moment-là. Je ne suis donc pas surpris qu’il ait abordé ce week-end avec enthousiasme, car c’était son état d’esprit depuis le début."

L’Anglais salue aussi ce que ce résultat veut dire pour Sainz, et pour la suite de sa saison : "Pour Carlos, je pense que c’est extrêmement important. Cela lui donne une base solide sur laquelle il peut s’appuyer."

"Et je pense que cela confirme la décision qu’il a prise il y a 12 mois de nous rejoindre. Pour nous, en tant qu’équipe, ce genre d’événements nous donne un élan positif. Cela signifie donc tout pour moi que cette équipe se soit battue pour revenir et soit sur la bonne voie.

"J’ai hâte de ramener ce trophée aux 1000 personnes de Grove qui ont travaillé sans relâche jour et nuit pour cette équipe, car je pense que le bruit va littéralement faire trembler les murs. C’est ce que cela fait. Cela crée une dynamique."

Et comme l’a confirmé le pilote, l’important pour lui était surtout de changer de dynamique : "Je n’avais pas de résultats pour prouver à moi-même, à l’équipe et à tout le monde que de bonnes choses allaient arriver. Mais finalement, elles sont arrivées."

"La vie m’a appris à maintes reprises que cela arrive parfois : vous traversez une période de malchance ou de mauvaises performances, mais soudain, si vous continuez à travailler dur, la vie vous récompense avec quelque chose d’aussi merveilleux que cela."

Après la course, Toto Wolff a fait envoyer à James Vowles un sac cadeau avec plusieurs objets dedans pour le féliciter de la troisième place de Williams. Le PDG de Mercedes a tenu à saluer son ancien stratège avec le mot "lucky bastard".

Mais pour Vowles, ce qui est plaisant est justement le fait que la chance n’ait aucunement joué dans ce résultat : "Ce dont je suis fier, c’est que je veux mériter nos positions et nos podiums, et là, nous avions la vitesse nécessaire pour y parvenir."

"Mercedes était plus rapide, mais nous avons réussi à garder au moins Antonelli derrière nous. Et ce n’était pas grâce à la voiture de sécurité ou à la météo. Nous avons mérité cela tout au long du week-end, et cela a de l’importance pour moi."

Wolff a évidemment assuré que son message n’était aucunement destiné à sous-estimer la performance de Williams et Vowles : "C’était ironique, car en tant que directeurs d’écurie, nous recevons beaucoup de critiques, mais aussi les honneurs lorsque les autres font du bon travail."

"Je suis convaincu à 100 % que James contribue grandement au succès de l’équipe et à sa vision à long terme. Et tout le monde a été à la hauteur aujourd’hui : le pilote a été performant, les arrêts au stand ont été bons dans l’ensemble. C’est une trajectoire que j’apprécie de voir chez lui et pour l’équipe."