Piastri soutient la décision de McLaren, même si cela doit laisser le titre à Verstappen

Oscar Piastri affirme soutenir l’engagement de McLaren F1 à laisser ses deux pilotes se battre pour le championnat du monde, même si cela affaiblit leurs chances face à Max Verstappen.

Le pilote McLaren compte 13 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris avant la huitième manche du championnat. Mais son rival, Verstappen, n’est qu’à neuf points de Norris et a remporté plus de courses que quiconque, hormis Piastri.

L’an dernier, McLaren a remporté le championnat des constructeurs, tandis que Verstappen a remporté le titre des pilotes. Et Zak Brown a assumé officiellement à Monaco ne pas vouloir désigner de n°1.

Piastri a donc admis qu’il était "possible" que Verstappen les devance pour le titre des pilotes cette année, même si McLaren remporte le titre constructeurs. Cependant, Piastri a déclaré que Norris et lui souhaitaient que McLaren leur donnent les mêmes chances de gagner.

"Des deux côtés du garage, nous voulons gagner car nous avons été le meilleur pilote, la meilleure équipe, y compris face à l’autre voiture de l’équipe."

"On veut toujours gagner au mérite et battre tout le monde, y compris ses coéquipiers."

"Cela nous donne donc, à Lando et moi, les meilleures chances d’atteindre notre objectif personnel : devenir champions du monde des pilotes, tout en obtenant le résultat principal pour l’équipe, à savoir le championnat des constructeurs."

L’année dernière, alors que Norris cherchait à renverser l’importante avance de Verstappen au championnat, McLaren a attendu la fin de la saison avant de faire appel à Piastri pour seconder son équipier. Piastri a remporté le Grand Prix de Hongrie devant Norris en juillet, mais l’a laissé passer pour remporter la course sprint à Interlagos quatre mois plus tard.

Piastri a déclaré que si l’un des pilotes McLaren remportait le championnat cette année, ils voulaient être certains que leur coéquipier avait les mêmes chances de succès.

"Si nous étions battus par Max, bien sûr, ce serait dommageable, mais nous saurions que nous avions tous les deux les mêmes chances, que nous étions en compétition avec tout le monde et que ce sont des choses justes qui se sont passées."

"Pour nous, c’est la façon la plus simple et la plus équitable de faire de la course, et c’est ce que nous avons demandé."