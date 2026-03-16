Vainqueur en Chine, Antonelli a ’donné tort’ à ses critiques selon Wolff

Mercedes F1 peut se féliciter de son début de saison, avec deux doublés en autant de courses, et une victoire lors du Sprint en Chine. Toto Wolff, le directeur de l’équipe, est évidemment heureux d’avoir vu Andrea Kimi Antonelli remporter sa première course.

Le jeune Italien a été soutenu de longue date par Mercedes, et Wolff a parié dessus en lui faisant faire une ascension rapide jusqu’à le signer directement dans l’équipe de pointe de la marque à l’étoile. Une décision qu’il ne regrette certainement pas aujourd’hui.

"Pour Kimi, ce moment était une évidence. Depuis ses débuts en karting, nous savions qu’il possédait tout le talent nécessaire pour devenir vainqueur de Grand Prix. Sa famille, avec l’équipe, a fait un travail remarquable pour cultiver ce talent, et la victoire de Shanghai le prouve" se félicite l’Autrichien.

"Nombreux étaient ceux qui doutaient de lui, affirmant qu’il était trop tôt, qu’il manquait de sang-froid, et Kimi leur a tous donné tort. Ce n’est que le début pour lui ; il gardera les pieds sur terre et continuera à travailler dur, mais il peut pleinement profiter de cette soirée."

"Malgré le résultat, l’après-midi n’a pas été facile pour l’équipe. Les Ferrari nous ont donné du fil à retordre et George a réalisé une belle performance pour revenir et terminer devant elles. C’était également formidable de voir Lewis sur le podium avec Kimi, George et Bono. Tous les quatre ont marqué l’histoire de cette équipe et c’était formidable de les voir réunis."

"Nous avons bien débuté la saison, mais il reste encore beaucoup de travail. Nous restons concentrés, nous continuons à travailler dur et, espérons-le, nous pourrons continuer à nous battre pour des victoires au fil de la saison."

Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe, a lui aussi salué les performances du jeune pilote, ainsi que celles de l’équipe : "Bravo à Kimi pour sa première victoire ! Son premier test en F1 remonte à moins de deux ans et cette victoire en Chine témoigne des progrès fulgurants qu’il a réalisés en si peu de temps."

"Il a toujours eu un potentiel exceptionnel, mais lui et l’équipe ont travaillé dur pour le perfectionner et il continue de progresser. Cette course a marqué une nouvelle étape dans son parcours et nous sommes tous ravis pour lui."

"Nous sommes également ravis de décrocher notre deuxième doublé de la saison. Le week-end n’a pas été facile ; nous avons rencontré plusieurs problèmes sur les voitures et nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir relancer George en Q3 samedi."

"Néanmoins, cela illustre parfaitement la ténacité de cette équipe. Malgré les difficultés, nous avons tout donné et nous avons récolté le maximum de points. Nous avons maintenant une semaine pour nous ressourcer avant de nous envoler pour le Japon. Il y a beaucoup de travail à accomplir et nous savons que d’autres défis nous attendent."

"Nous allons nous concentrer là-dessus, mais alors que nous quittons Shanghai et que ce premier week-end de courses s’achève, c’est formidable de pouvoir savourer les résultats des deux dernières semaines, après tout le travail accompli pour concevoir et faire courir la W17."