Pourquoi Mercedes F1 ne doit pas hésiter à remplacer Russell par Verstappen

L’ancien ingénieur de Ferrari, Rob Smedley, a déclaré qu’il remplacerait « à 100 % » George Russell par Max Verstappen s’il était à la place de Toto Wolff.

Le directeur de Mercedes F1 est un admirateur de longue date du Néerlandais, et Wolff a tenté de le convaincre de quitter Red Bull pour rejoindre l’écurie avant la saison 2025.

Il s’est avéré que Verstappen n’était pas intéressé par ce transfert, laissant Wolff promouvoir Kimi Antonelli à la place de Lewis Hamilton, mais la perspective d’un transfert de Verstappen en 2026 ou plus tard n’est toujours pas écartée.

Avec deux baquets dans l’équipe, ce serait Antonelli ou Russell qui céderait sa place. Mais étant donné que le Britannique est en fin de contrat cette année et qu’Antonelli est considéré par Wolff comme le prochain Verstappen, il semble évident quel pilote serait licencié si Verstappen acceptait de rejoindre l’écurie.

Smedley, ingénieur de course de Felipe Massa chez Ferrari de 2006 à 2013, a déclaré qu’il remplacerait Russell « à 100 % » par Verstappen.

"Oh, c’est une question très, très difficile, car on a affaire à un quadruple champion du monde, un pilote exceptionnel, et rares sont ceux qui peuvent piloter au-delà des capacités réelles de la voiture," a-t-il déclaré au podcast officiel de la F1, F1 Nation.

"Et il l’a fait samedi à Miami, et au départ de la course. Donc, si j’étais en mesure de prendre cette décision, comme vous me le demandez, préférerais-je Max Verstappen à n’importe qui d’autre sur la grille de départ ?"

"Oui, absolument. Sans aucun doute."

Smedley pense que Verstappen propulserait Mercedes au niveau supérieur.

"Je prendrais le talent, le cran et la détermination de Max. Vous connaissez Max aussi bien que moi, il ne pense qu’à une chose : courir."

"Le reste, les absurdités qui entourent la Formule 1, ne l’intéressent absolument pas."

"Si vous pouvez intégrer dans votre équipe quelqu’un d’aussi motivé et concentré, quel que soit son poste, et d’aussi talentueux, que ce soit dans l’équipe d’ingénierie, l’équipe commerciale ou dans le cockpit, vous le voulez à 100 %, car la Formule 1 consiste à mettre ce talent en pratique, à le faire jouer et à l’orchestrer pour qu’il fonctionne ensemble."

"Des talents comme Max Verstappen continueront de pousser l’équipe à se donner à 101 % chaque jour, sans relâche, sans jours de repos."