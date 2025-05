Hamilton a-t-il de ’la liberté’ chez Ferrari ou lui dit-on ’de piloter et de se taire ?’

Jacques Villeneuve s’est demandé si Lewis Hamilton avait la « liberté » de dicter les réglages de sa voiture, comme le fait Max Verstappen chez Red Bull, après le début de saison 2025 difficile du septuple champion du monde.

Ferrari a connu un début de saison difficile, avec un seul podium lors des six premières courses. Charles Leclerc a terminé troisième en Arabie Saoudite, offrant à Ferrari son seul podium de l’année en Grand Prix.

Le moment fort de la saison pour Hamilton a été sa victoire lors de la course sprint en Chine. Depuis, Hamilton a peiné à trouver le rythme, terminant à plus de 30 secondes de Leclerc en Arabie Saoudite. Miami s’est avéré plus avantageux pour Hamilton, terminant à portée de Leclerc, mais Ferrari a été surclassée par Williams tout au long du week-end.

Hamilton a parlé ouvertement de ses difficultés d’adaptation à la Ferrari SF-25. Il a admis qu’il lui faudrait un « changement radical » de style de pilotage pour maîtriser la voiture de cette année.

Villeneuve s’est demandé si Hamilton disposait d’un ingénieur de course capable de l’aider dans ce processus d’adaptation et s’il pouvait choisir ses propres réglages.

"C’est très épuisant, car Lewis Hamilton a connu quelques mauvaises années chez Mercedes qui ont été épuisantes ; la défaite au championnat face à Max Verstappen (en 2021), c’est là que tout a commencé."

"La nouvelle Ferrari était censée être excitante et candidate au titre, et elle l’a été avec cette course sprint en Chine. Et puis, soudain, c’est la continuité des dernières années chez Mercedes."

"Le public italien est un public plus exigeant. Ce n’est pas un endroit facile où être quand ça se passe mal ou moyennement bien. Lewis a réussi à rebondir par le passé. Il n’est pas faible. Cela dépend simplement de son entourage. Il a juste besoin de quelques personnes sur qui s’appuyer. L’an dernier, la voiture ne semblait pas trop compliquée à piloter."

"Il faut se demander s’il a un ingénieur avec qui il peut réellement travailler. Nous parlons de la liberté dont jouit Max Verstappen chez Red Bull. Lewis a-t-il la liberté de travailler sur ses réglages, sur ses objectifs ? Ou est-ce une équipe qui dit à ses pilotes de piloter et de se taire ? On ne sait simplement pas."

Villeneuve a aussi affirmé qu’Hamilton ne savait pas comment réagir au déclin de Ferrari après avoir été « surprotégé » chez Mercedes.

"Lewis apporte encore beaucoup à l’équipe, donc je ne vois pas de problème pour l’instant. C’est à quel point il commence à douter qui est le problème. S’il commence à trop douter, il aura du mal à s’en remettre."

"Je ne connais pas assez bien Lewis. C’est vraiment difficile de le connaître et de le comprendre. Il a sa propre bulle protectrice, donc c’est très difficile à décrypter. Il a passé toutes ces années chez Mercedes, surprotégé."

"Et à l’époque, cela semblait être une nécessité. Maintenant, il n’est pas habitué à être exposé et il ne sait pas vraiment comment réagir. Je suppose qu’il ne s’attendait pas du tout à ce qui s’est passé."