Gasly priorisera les qualifications à Imola en espérant ’une édition folle’

Alpine F1 se rend en Italie pour entamer la tournée européenne de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1 au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola.

Pierre Gasly vise les points pour son retour sur l’un de ses circuits préférés, alors qu’il sera accompagné dans cette mission par un nouveau pilote à ses côtés, Franco Colapinto.

Le Français n’est pas reparti sans rien de Miami (grâce à des pénalités) mais il vise mieux sur le circuit situé dans la région de Bologne.

"Je suis reparti de Miami avec la petite satisfaction du point pris au Sprint, mais en fin de compte, nous n’avions pas le rythme nécessaire pour en glaner davantage."

"Toute l’équipe a travaillé dur pour se remobiliser et recharger ses batteries pendant la semaine de repos avant un enchaînement intense de trois courses, qui commence dès ce week-end à Imola."

"J’ai passé du temps au simulateur à l’usine ainsi qu’avec l’écurie en vue des prochaines épreuves, où l’objectif sera de terminer dans les points."

"J’ai hâte de reprendre le volant en Italie et de retrouver Imola. C’est un circuit à l’ancienne, l’un de mes préférés de la saison avec ses virages rapides, étroits et sa riche histoire. J’adore ce type de tracés sans la moindre marge d’erreur, avec l’herbe et les graviers juste à côté de la piste."

"Il y a eu des éditions folles ces dernières années, et chaque fois, les qualifications se sont avérées extrêmement importantes tant les dépassements sont très difficiles. Nous allons donc nous concentrer sur notre rythme sur un tour. Mon but est de me battre pour le top dix et de maximiser notre package ce week-end."

"Dans un autre registre, j’étais très heureux d’être à Paris pour voir le PSG atteindre la finale de la Ligue des champions. C’était vraiment passionnant et je suis impatient d’être à samedi soir, dans deux semaines, pour regarder la finale depuis l’Espagne."