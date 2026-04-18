Lawson : Racing Bulls n’a pas été ’si rapide’ malgré des points réguliers

Fort d’un début de saison solide sur le plan comptable, Liam Lawson refuse pourtant de s’enflammer. Le pilote de Racing Bulls estime que les performances actuelles ne reflètent pas encore le véritable potentiel de son équipe en Formule 1.

Après trois manches dans cette nouvelle ère technique, Racing Bulls peut se satisfaire d’un bilan solide : une présence dans le top 10 à chaque Grand Prix.

Arvid Lindblad a signé une belle 8e place pour ses débuts à Melbourne, Lawson a enchaîné avec une 7e place lors du Sprint et du Grand Prix en Chine, avant de terminer 9e à Suzuka. Un tableau flatteur, que le Néo-Zélandais nuance toutefois

"Je pense que, pour être honnête, nous n’avons pas été si rapides que ça, mais nous avons quand même réussi à signer trois arrivées dans les points."

Pour Lawson, ces résultats laissent entrevoir une marge de progression importante : "Lorsque nous aurons une voiture vraiment rapide, et nous savons comment nous y prendre, nous serons évidemment dans une bien meilleure position. Et si nous continuons à prendre les décisions que nous prenons actuellement, je pense que c’est assez excitant."

Un optimisme mesuré, fondé sur la capacité de l’équipe à progresser avec le développement de la VCARB 03. Comme les autres équipes, Racing Bulls bénéficie actuellement d’une pause imprévue en avril, conséquence de l’annulation de plusieurs courses. Une période précieuse pour accélérer le développement.

Contrairement à la trêve estivale ou à certaines phases de l’intersaison, aucune restriction particulière n’est imposée, permettant aux équipes de travailler sans limite avant la reprise à Miami.

"Je pense que c’est une bonne chose pour nous parce que nous avons identifié tant de choses que nous pouvons régler. Évidemment, cela signifie que nous avons plus de temps. Nous avons des évolutions que nous voulons introduire, espérons-le lors des prochaines courses, et cela nous donne le temps de les préparer."

Au-delà de la performance pure, la fiabilité constitue un axe de travail majeur, comme pour de nombreuses équipes en ce début de cycle technique.

"Sur le plan de la fiabilité, pour beaucoup d’équipes, cette pause est utile afin de s’assurer que nous soyons dans une très bonne position pour rallier l’arrivée sans problèmes."

Avec 14 points inscrits, Racing Bulls occupe actuellement la 7e place du championnat constructeurs. Une base solide, mais encore loin des équipes de tête. Si les évolutions à venir tiennent leurs promesses, Racing Bulls pourrait rapidement devenir un outsider bien plus menaçant pour le top 5.