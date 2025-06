La F1 très proche d’un accord pour un GP de Thaïlande dès 2028

La Formule 1 se rapproche de plus en plus de l’ajout d’une course en Thaïlande.

En effet, le gouvernement thaïlandais vient de valider la soumission du projet estimé à 1 milliard d’euros pour un Grand Prix à Bangkok à partir de 2028.

Depuis plusieurs mois, la F1 et le gouvernement thaïlandais discutaient de ce projet de Grand Prix. Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra et d’autres hauts responsables ont rencontré le PDG de la F1, Stefano Domenicali, à plusieurs reprises. Domenicali avait aussi discuté avec le cabinet gouvernemental précédent en 2024.

Le pilote Williams Alex Albon, premier pilote thaïlandais en F1 depuis le prince Bira dans les années 1950, a également rencontré le Premier ministre à plusieurs reprises et lui a apporté son soutien.

Et c’est donc lors d’une réunion du cabinet ce jour que le gouvernement a approuvé la soumission d’une proposition officielle à la F1 pour un contrat initial de cinq ans, couvrant la période de 2028 à 2033, sur un circuit urbain situé dans le quartier de Chatuchak Park à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

Un budget d’un peu plus d’un milliard d’euros a été alloué au projet. La course sera financée par le secteur privé, avec des fonds publics en complément.

Selon les médias nationaux, le gouvernement thaïlandais avait déjà signé un protocole d’accord avec la F1, ce qui devrait officialiser l’arrivée de ce Grand Prix très rapidement.