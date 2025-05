Vettel affirme être prêt à ’une transition en douceur’ avec Marko chez Red Bull

Sebastian Vettel a laissé entendre qu’il serait ouvert à un retour chez Red Bull pour succéder à Helmut Marko, mais insiste sur le fait qu’aucune discussion « intensive » n’a eu lieu.

Marko a joué un rôle clé dans le succès de Red Bull au cours des deux dernières décennies, dévoilant des talents tels que Vettel et Max Verstappen, qui ont tous deux dominé la F1 au sein de l’écurie de Milton Keynes lors de leurs différents passages.

L’Autrichien, qui a fêté ses 82 ans le mois dernier et a signé une prolongation de contrat de trois ans avec sa maison mère, Red Bull GmbH, en janvier 2024, a récemment proposé Vettel comme son « successeur idéal » lorsqu’il prendra sa retraite. Mais l’Autrichien a aussi précisé ces derniers jours qu’il ne comptait pas prendre sa retraite en fin d’année, contrairement à certaines rumeurs qui ont circulé.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Vettel a révélé qu’il restait en contact avec Marko plus de dix ans après sa décision de quitter Red Bull pour Ferrari et a laissé entendre qu’il pourrait « jouer un rôle » dans les années à venir.

"Helmut a déjà dit à plusieurs reprises qu’il arrêterait, mais il est toujours là. Et j’espère qu’il restera encore très longtemps. Je m’entends toujours très bien avec Helmut et nous sommes également en dialogue."

"Concernant la succession, le sujet n’est pas encore aussi intense ni aussi approfondi, mais je pourrais peut-être jouer un rôle."

"Il reste à voir sous quelle forme, une sorte de transition en douceur à deux têtes, mais bien sûr, cela s’arrêtera pour lui à un moment donné, et je pense qu’Helmut le sait aussi."

"C’est un réaliste brutal, capable d’évaluer les choses avec une grande finesse et une grande sincérité. Je pense qu’il le comprendra le moment venu."

"Je pense connaître très bien le poste, car j’en étais très proche. Mais pour être honnête, je dois admettre que je n’ai pas été très proche de lui ces dernières années."

"Je crois que, quelle que soit l’issue de la situation et son successeur, nous avons encore beaucoup à apprendre d’Helmut et que ce poste sera inévitablement occupé et vécu différemment. Parce que je ne pense pas qu’il soit possible de le remplacer complètement. Helmut est irremplaçable, restons-en là !"

"C’est un personnage qui a énormément contribué aux succès de l’équipe depuis 2005. Quel qu’il soit, ce serait formidable que son travail se poursuive."