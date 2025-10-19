Hadjar admet ’une erreur’ après son accident en qualifications à Austin

Isack Hadjar a vu sa séance de qualification s’interrompre moins de trois minutes après le début de la Q1, quand sa Racing Bulls lui a échappé et qu’il est allé percuter le mur de protection de face.

La VCARB 02 est lourdement abîmée sur sa partie avant, et il explique qu’il a perdu le contrôle parce qu’il est arrivé vite dans un virage avec le vent dans le dos et qu’il n’avait pas laissé assez de marge pour subir une bourrasque.

"Je fais une erreur, à cette vitesse il y a du dégagement mais ça n’a pas suffi" a déclaré le pilote français à Canal+ et F1 TV. "C’est ce que j’ai ressenti, c’est pour ça que je finis dans le mur."

"J’aurais dû anticiper et ne pas arriver avec cette vitesse, c’est une erreur de ma part. C’est soudain, c’est une perte de contrôle soudaine. Il n’y a rien que j’aurais pu faire pour la rattraper. La voiture est difficile à piloter depuis le début du week-end mais c’est comme ça."

"La voiture est vraiment rapide et c’est pour ça que je suis énervé. C’est dur d’être sur le banc de touche pendant que les autres pilotent. Je veux vraiment être en piste, donc c’est très frustrant."

Liam Lawson a perdu un chrono en Q2 pour dépassement des limites de piste et il est 12e de la séance, et l’autre n’a pas été parfait, ce qui était quelque peu décevant, car selon lui la Racing Bulls est redoutable sur le Circuit of the Americas.

"J’avais une rapide très voiture, j’ai juste été perturbé par une grosse bourrasque au début du tour et c’est difficile de rattraper le temps perdu" a déclaré le Néo-Zélandais. "La voiture est très rapide, mais c’est une chose avec laquelle on doit composer, elle nous perturbe à différents endroits et ça coûte du temps."