Pour Colapinto, le temps de la confirmation est-il venu à Suzuka ?

Il était temps : Franco Colapinto a ouvert son compteur points avec Alpine F1, au dernier Grand Prix en Chine, avec une probante 10e place.

La monoplace anglo-française (quoique de plus en plus anglo et de moins en moins française) était aussi en meilleure forme en Chine qu’à Melbourne. Ce qui augure peut-être du bon, voire du très bon, pour le Grand Prix à venir à Suzuka.

Ce dernier GP très positif en Chine peut-il représenter un tournant dans la carrière de l’Argentin ? Est-ce une étape décisive pour qu’il sécurise un baquet à moyen terme ? Pour qu’il débloque tout son potentiel avec Alpine ? Tel est bien sûr son objectif, mais pour cela, il faudra confirmer ce week-end à Suzuka…

« C’était bien » sourit Franco Colapinto au moment d’évoquer Suzuka.

« Je cherchais ces points depuis longtemps et c’était vraiment positif pour moi et pour l’équipe de réaliser une double arrivée dans les points, là encore, après une très longue période aussi, donc c’est bien. »

« Bien sûr, nous espérions plus et cela s’annonçait vraiment très positif au début de la course. Nous étions cinquièmes et sixièmes. Il semblait que nous pouvions marquer beaucoup plus de points et bien sûr la voiture de sécurité a en quelque sorte ruiné notre course, la mienne et celle de Pierre également. La mienne, à cause de la stratégie, a été bien pire. »

« Mais c’était quand même positif de voir la performance, de voir que nous pouvions nous battre aux avant-postes et que nous pouvions être là avec les grandes équipes. Je pense que globalement, ce fut un week-end vraiment positif en Chine. »

« En arrivant de Melbourne, c’était un grand pas en avant et c’était bien sûr très positif et cela a motivé beaucoup de gens à l’usine. Vous pouviez voir [à Enstone] quand j’y suis allé il y a quelques jours, tout le monde avait l’air vraiment positif, heureux et motivé, en voulant plus, et c’est ce que nous voulons voir. Donc oui, un bon week-end. »

En termes de pilotage, l’Alpine F1 semble bien mieux convenir à Franco Colapinto. La révolution réglementaire de 2026 l’aide-t-elle aussi à effacer les difficultés de l’an dernier, un peu comme un Lewis Hamilton ?

« Je suis plus heureux, bien sûr. Quand vous pouvez vous battre un peu plus haut, vous vous sentez plus en confiance, cela vous pousse à donner ce petit supplément dans différentes situations. Je pense que quand vous êtes si près de la Q3, quand vous êtes dans la bataille, c’est différent. L’année dernière, malheureusement, nous n’avions pas cela. »

Peu performante à Melbourne, l’Alpine F1 était quasiment la meilleure du milieu de grille à Shanghai : et le meilleur est encore à venir pour Franco Colapinto.

« Cette année, ça s’annonce beaucoup mieux et bien sûr la voiture a franchi des paliers et semble beaucoup plus proche des autres équipes. Je pense aussi que savoir que nous avons beaucoup de performances à venir, ou que nous voyons beaucoup de choses différentes à améliorer, c’est aussi vraiment positif. Quand vous êtes aux avant-postes et que vous savez que vous avez beaucoup de choses à corriger et à améliorer, c’est encore mieux. »

« Donc, on se sent plus compétitif et cela rend plus heureux, et bien sûr, nous voulons nous battre pour les points de manière constante, ce que nous recherchons et essayons de viser. »

À Suzuka, Franco Colapinto ambitionne-t-il une arrivée de nouveau dans les points ?

« Oui, nous verrons. C’est un autre nouveau week-end, une nouvelle piste, très différente sur l’énergie, sur le type de virages, très longue, à très haute vitesse, donc ça va être vraiment différent. Je pense que nous devons encore comprendre nos plus grandes faiblesses et où nous devons encore travailler davantage. »

« La Chine était une piste vraiment différente de celle-ci, donc nous devons voir. Mais en général c’est nouveau pour tout le monde. Personne ne sait vraiment où nous nous situerons et nous devons attendre jusqu’à demain. »

« Globalement, je me suis senti mieux avec la voiture et en me comparant à Pierre, comprendre beaucoup des différences de pilotage qu’il a grâce à son expérience et au fait qu’il court depuis tant d’années en F1 a été très, très utile pour m’améliorer. »

« Je suis de plus en plus satisfait de la voiture depuis Melbourne, j’ai progressé et je m’en rapproche, et cela va certainement aider, ces choses sur l’arrière et sur l’aileron avant, pour s’en rapprocher un peu plus. »

« Mais oui, ça fait partie du processus. Les équipes apportent encore des pièces et avec de nouvelles voitures, nous travaillons très dur à Enstone, ici sur la piste, de retour à l’usine, pour apporter toutes les pièces possibles afin de gagner en performance. Cette course au développement entre les équipes devient de plus en plus importante, et ceux qui apportent les pièces sur la voiture le plus rapidement auront un très, très grand avantage. »

Un écart important, de plusieurs dixièmes, demeure cependant avec Pierre Gasly en qualifications. Si en course l’écart se resserre, Franco Colapinto est conscient qu’il doit progresser sur un tour, même s’il a des circonstances atténuantes.

« En Chine, nous avons trouvé quelque chose, surtout vendredi soir après ces qualifications Sprint, car c’était un très grand écart. Nous savions que nous avions quelques différences parce que jeudi, avant de rouler, ma boîte de vitesses a cassé, donc nous avons dû la changer et cela s’est accompagné de différences sur la suspension arrière, qui était une ancienne pièce que nous avions lors des essais. »

« C’était la plus grande différence, et puis un aileron avant qui sous-performait et que nous devons encore mieux comprendre. Mais je pense qu’en général les voitures étaient dans une bien meilleure position en course. L’arrière est resté tel quel, mais cela fait partie du problème que nous avons eu avec la boîte de vitesses. Ici, nous devrions avoir la même chose. »

« Donc oui, voyons ce que ça donne ici. Je pense que c’est un nouveau circuit pour moi, mais encore une fois un sur lequel je voulais vraiment rouler, et j’espère que la voiture sera rapide et que nous pourrons nous battre pour plus de points avec Pierre. »

Colapinto bientôt en démonstration en Argentine ?

Sur un plan plus anecdotique, Franco Colapinto pourrait bientôt faire un tournage promotionnel pour Alpine F1 en Argentine, dans son pays natal. Peut-il confirmer ?

« Ce serait super cool. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire parce que c’est tellement difficile pour les gens d’Argentine. J’ai tellement de fans et tellement de gens qui me soutiennent depuis que je suis tout petit, en F3, et cela fait 25 ans qu’un pilote argentin n’a pas couru en F1. »

« Donc, je pense que pour moi, pouvoir amener une Formule 1 en Argentine avec tous ces gens super passionnés et ces fans de ce sport, ce serait super cool. Je sais qu’il leur est très difficile de venir aux courses. C’est un tel effort et un tel sacrifice, que pour moi, l’équipe et les sponsors, pouvoir amener une voiture là-bas pour qu’ils puissent en profiter et la vivre serait incroyable. »

« Je ne pense pas que ce soit confirmé ou sur le point de l’être, mais c’est un rêve que j’ai depuis que j’ai rejoint la F1 et quelque chose qui serait incroyable à réaliser à l’avenir. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou quand ce sera. J’aimerais vraiment que ce projet aille de l’avant. On verra. Mais oui, je n’ai pas de nouvelles ni rien de confirmé. C’est juste un rêve dans mon esprit. »