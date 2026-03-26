Wheatley chez Aston Martin ? Stroll préfère évoquer le potentiel de l’AMR26

En pleine tourmente sportive et technique, Aston Martin F1 doit aussi gérer un contexte agité en coulisses. Entre les spéculations autour de l’avenir d’Adrian Newey et les difficultés persistantes de la monoplace 2026, Lance Stroll a tenu à recentrer le débat sur la piste.

Le départ de Jonathan Wheatley d’Audi a alimenté de nombreuses spéculations dans le paddock. Certaines évoquent un possible futur rôle de premier plan chez Aston Martin, qui permettrait à Newey de se concentrer exclusivement sur l’aspect technique.

Un scénario toutefois loin d’être immédiat : Wheatley est soumis à une clause de « gardening leave », dont la durée exacte n’est pas connue mais devrait s’étendre sur plusieurs mois.

Face à l’ampleur des rumeurs, Lawrence Stroll est lui-même intervenu pour clarifier la situation, rappelant que Newey reste à la fois son partenaire et un actionnaire clé de l’écurie.

Interrogé à Suzuka, Lance Stroll a choisi de ne pas s’attarder sur ces spéculations, préférant mettre en avant les priorités sportives.

"Je ne connais pas tous les détails à ce sujet. Je sais qu’Adrian est Team Principal actuellement, et je sais que nous devons améliorer le moteur. Nous devons améliorer la voiture, et je pense que c’est sur cela que tout le monde est concentré."

Mike Krack, responsable des opérations piste chez Aston Martin, a lui aussi éludé une question concernant d’éventuels changements au sein de la direction de l’équipe et l’arrivée attendue de Wheatley pour épauler Newey.

"Nous sommes au Japon, concentrés sur la course nationale de notre partenaire, sur ce week-end. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Ce n’est donc pas le moment de poser la question."

Lors de la conférence de presse des pilotes organisée par la FIA, Lance Stroll a surtout évoqué les difficultés rencontrées en piste avec l’AMR26.

En l’absence de son coéquipier Fernando Alonso, retenu pour raisons familiales avec la naissance de son premier enfant, Stroll a levé le voile sur les conditions de pilotage actuelles.

"C’est très inconfortable. Mais au final, nous voulons simplement être beaucoup plus compétitifs en tant qu’équipe. C’est la chose la plus douloureuse pour tout le monde. Nous poussons tous très fort pour apporter plus de performance et revenir dans la lutte là où nous voulons être, c’est-à-dire en tête du peloton."

"Il n’y a pas grand-chose à faire physiquement. Nous devons améliorer les vibrations. Nous devons améliorer la fiabilité."

Malgré cela, le pilote se veut rassurant quant à l’absence de séquelles hors du cockpit, balayant les inquiétudes évoquées par Newey concernant d’éventuels dommages nerveux permanents.

Mais même lorsque la voiture fonctionne, le déficit de performance reste important.

"Même lorsque nous terminons les tours, nous sommes à trois à trois secondes et demie des voitures de tête. Il y a donc beaucoup de choses à améliorer. Même si nous corrigeons les vibrations et la fiabilité, nous devons trouver de la performance dans le moteur, plus de puissance, et plus d’appui. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels travailler."

Un constat lucide, qui s’accompagne d’une détermination intacte.

"Tout le monde travaille aussi dur que possible pour améliorer la situation. Évidemment, personne n’est satisfait de notre position actuelle. Ce n’est pas le début de saison que nous espérions, mais c’est ainsi, et nous faisons le maximum pour progresser."

Malgré ce tableau peu flatteur, Stroll reste convaincu que l’AMR26 possède un potentiel inexploité.

"Je pense que oui. Nous savons que nous avons des problèmes côté moteur ; il y a aussi des domaines sur la voiture à améliorer. Je pense que les virages rapides restent un point faible pour nous."

"Nous essayons simplement d’améliorer les problèmes que nous avons eus en Chine. Les résoudre totalement ensuite. Nous avions de gros soucis de vibrations, des problèmes de fiabilité, donc nous nous attaquons à cela."

"Amener les deux voitures à l’arrivée serait déjà un bon pas en avant pour nous."