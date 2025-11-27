’Plein de gens sont au courant’ : Tsunoda a-t-il sous entendu que Hadjar va rejoindre Red Bull ?

Yuki Tsunoda espère réussir sa fin de saison, et commencer par un bon résultat ce week-end au Qatar. Le pilote Red Bull a manqué de performance récemment, mais il a surtout connu des difficultés liées à des erreurs et mauvais choix de son équipe.

A Las Vegas, l’équipe n’a pas mis la bonne pression de pneus dans sa voiture en qualifications, alors qu’il affichait un rythme similaire à celui de Max Verstappen depuis le début du week-end.

"J’espère un week-end propre, ce qui n’a pas été le cas lors des quatre ou cinq dernières courses. Le positif est que Las Vegas était surement ma meilleure performance jusqu’à ce que tout dérape en qualifications. Je vais rester confiant" a déclaré Tsunoda, qui s’agace encore du mauvais réglage de pression de pneus en qualifications.

"Comme l’a dit Laurent, c’est un problème de pression de pneus, c’est énorme et c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment accepter. Mais je ne peux pas le changer, même si j’ai été très surpris d’entendre cela."

Le Japonais espère pouvoir aider Verstappen pour le titre mondial ce week-end : "C’est un week-end important pour l’équipe et pour Max, qui est maintenant un candidat sérieux au titre. Et j’espère pouvoir l’aider."

Alors que Mekies a promis des nouvelles rapidement sur les baquets pour 2026, Tsunoda assure ne pas avoir eu de discussion sur son avenir tout en se contredisant. Bien qu’il assure ne rien savoir, il laisse entendre que la décision de Red Bull sera la plus attendue, en l’occurrence la promotion d’Isack Hadjar à sa place.

"Non ! Je sais des choses que je ne peux pas partager avec vous, mais je pense que plein de gens sont au courant. Je comprends les choses comme vous, mais je ne sais pas ce qui va se passer."

S’il venait à être écarté par Red Bull, il reconnait ne pas avoir d’autre plan : "Je n’ai pas de plan B, je pense seulement à cette course. Je vais essayer d’aider Max, et si on y arrive, je pense que ce sera positif pour mon avenir aussi."

Interrogé sur sa saison, Tsunoda n’a pas de regrets mais reconnait que l’accident d’Imola lui a coûté cher : "Non, je n’ai aucun regret, mais la seule chose que je peux dire, c’est l’accident d’Imola, qui a été marquant. Je pense que ça m’a fait reculer pas mal par la suite. Donc, c’est tout."

"Je suis content de ma décision d’avoir dit oui au baquet Red Bull. Je pilote toujours la même voiture depuis quelques courses, exactement la même. Et je pense que ça m’a rendu plus fort. Mais bon, le seul hic, c’est ce que je considère être comme une grosse erreur, pas un regret, c’est cet accident d’Imola. Voilà."