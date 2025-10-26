Plafond budgétaire dépassé : Ferrari et McLaren seraient déjà hors de cause
Le paddock cherche toujours quelle équipe a fauté en 2024
Le paddock de Formule 1 reste en ébullition alors que les rumeurs s’intensifient au sujet d’une possible violation majeure du plafond budgétaire.
L’administration chargée du plafonnement des coûts de la FIA n’a pas encore publié sa liste officielle de conformité, l’annonce prévue en septembre ayant été reportée sine die, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles une écurie de premier plan aurait dépassé la limite.
De nouveaux bruits de couloir ne citent ni Red Bull ni Mercedes, mais confirment que Ferrari et McLaren sont hors de cause.
Dans le Corriere della Sera, le journaliste Daniele Sparisci a confirmé qu’une "écurie de premier plan" faisait l’objet d’une enquête pour avoir dépassé la limite de dépenses fixée pour 2024, une affaire qui serait plus grave que l’erreur de procédure reconnue par Aston Martin F1.
"Des rumeurs continuent de circuler dans le paddock au sujet d’une écurie de premier plan qui aurait dépassé son plafond budgétaire pour 2024 – l’équivalent du fair-play financier dans le football – de manière plus significative que la légère infraction procédurale admise par Aston Martin," a écrit Sparisci.
"La FIA n’a pas encore approuvé les certificats de conformité."
S’appuyant sur des sources sûres selon lui, il a ajouté que Ferrari et McLaren avaient toutes deux passé leurs audits sans problème.
"Ferrari est hors de danger et n’est pas soumise à l’examen des auditeurs."
"Il en va de même pour McLaren. Le championnat du monde est toutefois en pleine tourmente."
Gardons toutefois le conditionnel à ce stade. Qui est donc le coupable ? Certains regards se dirigent vers Williams plutôt que Red Bull et Mercedes F1. Williams a subi de très nombreux accidents l’an dernier et James Vowles avait reconnu qu’il serait très difficile de tenir le budget à l’époque.
Est-ce suffisant toutefois pour la soupçonner ? Les patrons d’équipe étaient très prudents sur le sujet (à lire ici). A ce stade aucune fuite sérieuse n’a eu lieu dans le paddock qui incriminerait une équipe en particulier. Un paddock qui reste donc nerveux dans l’attente de l’annonce de la FIA...
