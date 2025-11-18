Ferrari : la critique d’Elkann envers ses pilotes était ’mal avisée’

La crise interne que traverse Ferrari continue de défrayer la chronique. Après les critiques publiques du président John Elkann visant ses propres pilotes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, deux anciens pilotes de Formule 1, Damon Hill et Johnny Herbert, estiment que la sortie en public du dirigeant italien est non seulement "très dure", mais surtout "mal avisée".

Dans leur nouveau podcast Stay On Track, Hill, champion du monde 1996, et Herbert, triple vainqueur en Grand Prix, analysent ce qui ressemble de plus en plus à une tempête à Maranello.

John Elkann a récemment invité ses pilotes à "se concentrer sur le pilotage et parler moins", après plusieurs commentaires critiques visant les performances de Ferrari. Une intervention publique rare, que Damon Hill explique en partie par les responsabilités qui dépassent le simple cadre de l’équipe F1.

"J’ai vu l’interview. J’ai été un peu surpris par ce que j’ai entendu, et je pense que beaucoup de gens l’ont été aussi," confie Hill.

"Je n’ai pas remarqué que les pilotes aient dit quelque chose d’outrageux ; peut-être que j’ai raté quelques citations. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Ils vont être critiques : ils font partie de l’équipe, mais les pilotes sont en quelque sorte les utilisateurs finaux du produit. Ils ne vont pas dire que tout est merveilleux quand ce n’est clairement pas le cas."

Hill poursuit en rappelant que la saison de Ferrari oscillait déjà entre hauts et bas : "C’est une organisation en F1 avec beaucoup d’éléments en mouvement. Ferrari ne s’est pas vraiment couvert de gloire. Ils ont eu trop de hauts et de bas cette année."

Pour Hill, il y a également un aspect psychologique au blâme public : "Cela peut être… je ne sais pas quel est le bon mot. Ce n’est pas humiliant, mais ça peut être un peu démoralisant. Je suis sûr qu’il a dû leur dire cela en privé, mais dire quelque chose en public peut devenir déstabilisant."

Selon lui, Elkann lui-même subit la pression liée aux résultats globaux du groupe Ferrari : "Clairement, ce n’a pas été une grande saison pour eux, leurs espoirs, leurs attentes… Et aussi l’arrivée en fanfare de Lewis : les actions ont grimpé quand il a annoncé qu’il allait conduire pour Ferrari, et maintenant elles ont de nouveau baissé."

"Son travail, c’est de regarder les résultats de l’entreprise, et le cours de l’action compte. Toute l’image de marque dépend aussi du succès de l’équipe, tout est lié. Et ils n’ont pas eu assez de succès, malgré tous les investissements. Il doit donc être sous pression, sentir un peu la chaleur."

"Quoi qu’il en soit, je pense que c’était mal avisé, car je ne pense pas que ce soit utile."

Hill estime également que les propos d’Elkann sapent l’implication d’Hamilton, qui explique depuis des mois donner son ressenti à la direction pour améliorer l’organisation.

"Lewis parlait beaucoup de ses discussions avec le management, et j’avais l’impression qu’il était impliqué, qu’il disait : ’Ça ne fonctionne pas comme ça devrait, certaines choses peuvent être améliorées’. Donc, après avoir fait tous ces efforts pour mettre en place des changements, pour essayer d’aller dans la bonne direction et peut-être importer une partie de la culture de Mercedes grâce à son expérience… se faire dire maintenant de se taire, c’est peut-être un peu dur."

Johnny Herbert est encore plus direct.

"Je trouve que c’est très sévère. Et avec l’expérience que possède surtout Lewis, parce qu’il est celui qui a gagné des championnats du monde avec Mercedes et McLaren, il sait comment ces équipes fonctionnent, et elles travaillent de manière très méthodique."

"Ce qu’ils disent, Leclerc et lui, est juste. Ils critiquent l’équipe et les performances de la voiture. Et c’est leur travail."

S’en prendre aux pilotes serait même contre-productif : "Pour Elkann de sortir publiquement et presque dire aux pilotes de se taire, ce n’est probablement pas bénéfique, car cela ne fait que rendre l’environnement un peu plus difficile pour eux."

"Le problème est à l’usine, malheureusement, où les ingénieurs n’ont pas été capables de produire une F1 au niveau attendu. Si les pilotes avaient la voiture dont ils ont besoin, ils ne feraient pas ces commentaires."