Hadjar chez Red Bull, Lindblad chez Racing Bullls : Marko a pris ses décisions

Le Dr Helmut Marko a déclaré que Red Bull confirmerait finalement bien ses plans concernant les pilotes pour 2026 après le Grand Prix du Mexique, le jeune pilote Arvid Lindblad étant désormais pratiquement certain d’être promu dans l’équipe Racing Bulls.

Le jeune homme de 18 ans a impressionné vendredi au Mexique lorsqu’il a pris le volant de la voiture de Max Verstappen pour la Libre 1 et a même réalisé un temps plus rapide que Yuki Tsunoda.

"Cela n’a certainement pas été agréable pour Tsunoda," a admis Marko dans le paddock de Mexico.

Marko a salué le sang-froid de Lindblad sous la pression.

"Il est resté calme, même si tout le monde lui disait qu’il ne devait pas endommager la voiture, car nous n’avions qu’un seul châssis avec le nouveau plancher. Il n’avait donc même pas le droit de le rayer, et il a quand même été le rookie le plus rapide."

Lindblad est désormais presque assuré d’obtenir un baquet à temps plein chez Racing Bulls à partir de 2026, en remplacement d’Isack Hadjar, qui devrait passer chez Red Bull Racing. Cela laisse Tsunoda et Liam Lawson en lice pour le seul baquet restant.

"Nous évaluerons tout après le Grand Prix, puis nous annoncerons notre décision," a confirmé Marko après les qualifications au Mexique, alors que l’Autrichien n’avait pas exclu il y a quelques jours encore d’attendre un peu plus.

Mais il semble que Red Bull a tranché. La récente irrégularité de Tsunoda, malgré une tendance à la hausse, semble nuire à sa cause.

"Tsunoda a encore été éliminé des qualifs lors de la deuxième session, terminant 11e. Il s’améliore progressivement, ses résultats continuent de progresser, mais il est toujours plus loin derrière en qualifications qu’en course. Il doit apprendre à contrôler cela."

Marko a été encore élogieux envers Hadjar, meilleur temps de la Q1.

"Il montre encore qu’il est comme Max. Il ne lui faut pas longtemps pour aller chercher les limites d’une piste. Ensuite tout le monde a pris la mesure de l’adhérence et il est revenu à sa position en Q2 et Q3."