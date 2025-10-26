McLaren F1 a compris pourquoi Piastri est plus en difficulté que Norris

Oscar Piastri n’a pas rencontré de problème spécifique en ce début de week-end au Mexique, malgré un retard conséquent affiché sur Lando Norris. C’est ce que confirme le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, qui a détaillé les raisons de cet avantage du Britannique.

Mais l’Italien s’est aussi félicité de la réussite de McLaren en qualifications, où Norris a signé la pole avec près d’une demi-seconde d’avance sur la concurrence, ce qui le relance après plusieurs courses délicates.

"Tout d’abord, permettez-moi de commencer en disant qu’il est important pour l’équipe de confirmer que nous pouvons avoir la voiture la plus rapide, après quelques courses durant lesquelles nous avons eu certaines hésitations, peut-être même que nous n’avons pas pleinement exploité le potentiel disponible dans la voiture" a déclaré Stella.

"Donc ici, nous nous sommes vraiment regroupés, et nous avons essayé de nous assurer que nous pouvions tout optimiser, du point de vue des réglages, du point de vue des spécifications de la voiture, afin de la rendre aussi rapide que possible, et c’était bien de prouver qu’elle était la voiture la plus rapide."

"Mais la voiture la plus rapide est aussi une voiture qui doit être pilotée d’une certaine manière, surtout lorsque vous avez des conditions comme ici, et dans une certaine mesure comme à Austin. L’asphalte est chaud, les pneus glissent, et il y a une manière de générer du temps au tour qui est relativement naturelle pour Lando, et moins naturellement pour Oscar."

Stella a ajouté que les différences de caractéristiques entre les styles de pilotage de Norris et de Piastri étaient peut-être un facteur déterminant expliquant comment le premier a pu tirer davantage de la voiture.

"Lando est le genre de pilote qui excelle quand il y a peu d’adhérence, en fin de relais, quand les pneus sont assez usés, quand le grip est faible, c’est là qu’on voit secteur vert, secteur vert, secteur vert."

"Oscar, lui, est plutôt un pilote de conditions à fort grip, et c’est là qu’il peut exploiter son talent incroyable. En même temps, il ne faut pas oublier que, même si on parle du leader du championnat du monde des pilotes, il n’a même pas terminé sa troisième saison en Formule 1."

"Donc, vivre des situations comme celle que nous avons eue à Austin, c’est la manière dont on se calibre réellement en tant que pilote. Ainsi, Oscar, à chaque séance, apprend un peu ce qu’il faut faire, ce qu’il faut ressentir pour pouvoir dire ’je suis rapide maintenant, dans ces conditions spécifiques’, qui, à l’inverse, sont plus naturelles pour Lando."

"Donc rien d’inquiétant, je pense qu’il s’agit plutôt d’un exercice de calibration pour Oscar. Je suis sûr que cette calibration portera déjà ses fruits en course, et dans tout futur événement où le régime d’interaction entre les pneus, la voiture et l’asphalte sera similaire à celui d’ici au Mexique, comme c’était le cas à Austin."

Norris s’était plaint que l’équilibre de la voiture sur un seul tour mais a signé la pole. Pour Piastri, la situation était différente, ce qui pourrait amener à se demander si sa voiture n’avait pas été affectée par un problème quelconque, mais cette hypothèse a été écartée par Stella.

"Toutes les preuves, toutes les données, chaque mesure ou information indirecte que nous avons nous indiquent qu’il n’y a aucun problème avec la voiture, et nous n’avons aucune raison de soupçonner que ce soit le cas."

"En ce qui concerne le changement de châssis, je sais que, dans l’histoire de la Formule 1, ce sujet revient souvent, mais honnêtement, je préférerais changer d’autres composants plutôt que le châssis, comme le plancher ou l’aileron avant."

"En réalité, il y a une rotation des pièces, donc ce ne sont pas toujours exactement les mêmes éléments qui sont sur la voiture, ce qui nous donne des raisons d’être rassurés sur le fait qu’il n’y a pas de problème. Et comme je l’ai dit auparavant, ce sont des conditions très particulières."

"Une fois que vous avez acquis la familiarité de ce que vous devez faire et ressentir, vous commencez à gagner dans chaque virage et vous pouvez récupérer beaucoup de temps au tour. Donc, aucune inquiétude concernant la voiture, et je suis sûr que demain, Oscar saura tirer parti de ce qu’il a appris aujourd’hui."