Violation du plafond budgétaire : les directeurs appellent à la prudence face aux rumeurs

Trois directeurs d’écurie de Formule 1 ont fait preuve de prudence dans leur approche sur les spéculations entourant une violation présumée du plafond des coûts en 2024.

Jeudi, il a été confirmé qu’Aston Martin était coupable d’une infraction mineure due à une erreur administrative et n’avait reçu aucune sanction, ni financière ni sportive, après avoir fait preuve d’une transparence totale et s’être conformée aux règles de la FIA.

Mais d’autres informations ont indiqué qu’une deuxième équipe aurait également enfreint le règlement, mais à une échelle beaucoup plus importante, ce qui a donné lieu à des spéculations sans fondement quant à l’identité de cette équipe, les rumeurs affirmant que l’une des meilleures équipes du sport serait concernée ! Et si certains sur les réseaux sociaux ont avancé le nom de McLaren F1, le champion constructeurs de 2024 pour 14 points devant Ferrari, nous nous devons de vous signaler que ce n’est absolument pas confirmé à ce stade.

Cette situation est due au retard pris par la FIA dans l’annonce des certificats de conformité délivrés aux équipes après avoir satisfait aux procédures relatives au plafond budgétaire.

La conférence de presse des directeurs d’équipe de vendredi a donné à trois des patrons du plateau l’occasion de réagir à cette affaire et d’exprimer leur opinion à ce sujet.

Jonathan Wheatley, directeur de Sauber, a fait preuve de compassion envers les équipes concernées, affirmant qu’il fallait toujours jongler pour s’assurer qu’une équipe ne dépasse pas le plafond des coûts, tout en dépensant autant que possible pour être aussi compétitive que possible.

"Le retard pris dans l’annonce nous a clairement montré à tous que certaines équipes étaient en difficulté, voire qu’une équipe était davantage en difficulté," a déclaré Wheatley.

"Je peux parler d’expérience, c’est très, très difficile à équilibrer. Vous voulez être compétitif, vous pouvez imaginer que vous voulez dépenser jusqu’au dernier dollar de votre plafond budgétaire. Bien sûr que oui, c’est notre métier."

"Nous sommes dans le domaine de la course automobile, nous sommes dans un sport de compétition. Je pense que la première chose que je dirais, c’est que personne ne le fait intentionnellement."

"Ces choses arrivent parfois, les choses peuvent simplement devenir un peu incontrôlables, comme un accident de voiture, quelque chose comme ça."

"Je ne veux pas spéculer sur la cause de cela. Nous comprenons maintenant pourquoi nous avons reçu tardivement la publication de la FIA."

Fred Vasseur, directeur de Ferrari, a déclaré que le retard pris par la FIA ne posait pas de problème à ses yeux, adoptant une approche diplomatique quant au rôle de l’instance dirigeante du sport dans le maintien de la transparence.

"Je pense que ce n’est pas grave que la décision soit prise en septembre ou en octobre. Sur ce point, nous devons faire confiance à la FIA, qui fait son travail, et je pense que ce n’est pas facile, honnêtement."

"Mais nous devons également éviter de spéculer sur des rumeurs, car ce serait une erreur. Et le dernier élément de l’équation concerne une violation de la procédure. Je pense que cela peut arriver à tout le monde, et que cela ne constitue pas un avantage sportif."

"Nous devons distinguer ce qui relève d’un avantage sportif, sanctionné par une pénalité sportive, et ce qui relève d’un avantage technique ou d’une erreur technique, par exemple, avec la FIA."

Le patron de Haas F1, Ayao Komatsu, comme ses prédécesseurs dans leurs commentaires, s’est empressé de rester prudent sur la question, indiquant que les spéculations devaient être ignorées.

"Je pense que personne ne le fait intentionnellement et pour toutes ces choses, nous devons faire confiance au processus, puis attendre le résultat."