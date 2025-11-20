’Je considère que je ne lutte pas pour le titre’ : comment Norris reste décontracté

Lando Norris est plus que jamais en position d’aller chercher le titre mondial des pilotes, même si c’est encore loin d’être gagné avec Oscar Piastri et Max Verstappen face à lui. Le pilote McLaren F1 réussit à ne pas se formaliser quant au fait qu’il joue le championnat du monde.

Selon lui, l’objectif est de prendre les courses les unes après les autres, et il parvient à le faire sans se mettre la pression. Il révèle même qu’il ne se considère pas encore comme un candidat au titre, ce qui lui permet de relativiser la pression.

"Mon approche consiste à prendre les courses une par une, et je vais continuer ainsi jusqu’à la fin. J’apprécie les endroits où je vais et les personnes avec qui je travaille. Les dernières courses se sont bien passées" a déclaré Norris.

"Ce qui m’a permis de si bien réussir ces derniers week-ends, c’est d’avoir foncé, de rester en tête et d’éviter les ennuis. Je continue à considérer que je ne lutte pas pour le championnat, donc je vais tout donner pour essayer de gagner ce week-end."

Il explique ce qui fait qu’il est récemment l’homme fort, alors qu’il a été plus en difficulté lors de la première partie de saison. Néanmoins, ses performances ont toujours été au rendez-vous, mais ce sont surtout les erreurs qu’il a limitées.

’J’ai certainement eu du mal au début de la saison, et nous avons modifié quelques petits détails sur la voiture qui, selon nous, allaient m’aider. Le reste dépendait de moi, je devais trouver la solution par moi-même."

"J’ai vraiment l’impression de mieux m’en sortir, d’enchaîner les tours en qualifications, de faire de bonnes courses et de bons départs. C’est juste un travail constant que je fais avec mon équipe pour continuer à trouver des petits détails."

Il admet trouver cela vertigineux quand il pense à sa situation : "Il est parfois difficile de prendre du recul et de réaliser ce que l’on fait, on ne prend pas souvent le temps de réfléchir et de se dire ’oh, je suis en Formule 1, je me bats pour le championnat, je voyage à travers le monde’. Quand on prend du recul, c’est assez fou."

Malgré la lutte pour le titre mondial et des consignes parfois frustrantes de leur équipe, lui et Piastri s’entendent très bien : "Quand nous sortons de la voiture, nous continuons à plaisanter, à rire de choses qui n’ont rien à voir avec la piste."

"Nous sommes très différents, il est très calme, détendu, toujours très cool, ce que j’admire. Il est très facile à vivre. Nous sommes toujours différents, mais en termes de relation, nous nous entendons toujours bien."

S’il admet que Las Vegas est un Grand Prix difficile, il relativise les inquiétudes des pilotes : "C’est un défi pour tout le monde, tout le monde se plaint, que vous soyez premier ou dernier. Nous sommes très doués pour ça en tant que pilotes, c’est notre spécialité !"

"Je suis capable de mieux juger et de trouver des solutions plus rapidement, mais Vegas est un tout autre jeu avec le froid et le manque d’adhérence. Je pense que j’ai du mal avec le grainage avant, je pense que je suis le pire sur la grille. Je déteste le sous-virage et cela arrive beaucoup ici. Si je sors demain et que je grainage les roues avant, je ne vais pas être très content."