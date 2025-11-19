Costa explique les obstacles rencontrés par Hamilton à Maranello

L’ancien directeur technique de Mercedes F1, Aldo Costa, a donné son avis sur les raisons pour lesquelles la première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari a été si difficile, alors que le débat se poursuit après l’appel en public de John Elkann au septuple champion du monde, et à son équipier, pour qu’il "parle moins".

Jenson Button a ajouté son avis à tous ceux déjà donnés pendant une semaine et le champion du monde 2009 a convenu que le président de Ferrari aurait dû gérer la situation en privé.

"John n’a que deux voitures dans le garage rouge. Il est très facile de trouver son pilote de course, d’aller lui parler et de lui dire : ’Ce n’est pas cool, ce n’est pas comme ça que nous travaillons en équipe’ ou ’Pourquoi ressens-tu le besoin d’envoyer tel ou tel document à untel ?’"

"Ils ont toujours subi une forte pression pour être performants. C’est le cas de toutes les écuries de F1, mais particulièrement chez Ferrari. Toute l’Italie souhaite que Ferrari remporte des courses, ce qui génère une pression énorme tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipe, et cela vaut pour tous les membres de l’équipe. Mais cela ne sert à rien de s’en rajouter soi-même avec de tels propos en public."

Costa, aujourd’hui directeur technique chez Dallara mais anciennement figure clé chez Ferrari et Mercedes, a déclaré à Formula Passion que l’adaptation de Hamilton allait forcément être difficile.

"Lewis Hamilton est un pilote très anglais. Il n’a jamais travaillé ailleurs qu’en Angleterre auparavant. Les premiers mois ont été très difficiles pour Lewis. Il a dû s’habituer à de nouveaux ingénieurs, un défi qui n’a pas été facilité parce qu’ils cherchaient à gagner de la performance en parallèle."

Selon Costa, Hamilton était plus performant chez Mercedes lorsqu’il était entouré d’un cercle restreint de personnes en qui il avait entièrement confiance.

"Il doit leur faire entièrement confiance. Son ingénieur de course, son directeur technique, son concepteur en chef... Il a besoin de sentir que ces personnes travaillent avec lui et le poussent à gagner."

"C’est un véritable leader d’équipe. Si Lewis ne se sent pas à l’aise dans cette situation, il perdra de la vitesse sur la piste."

Costa a également souligné la présence d’un coéquipier bien établi, Charles Leclerc.

"Chez Ferrari, il aurait pu rencontrer certaines difficultés. Il a un coéquipier très rapide qui fait partie de l’équipe depuis des années et qui est aimé et respecté. Avec Hamilton, il faut être très prudent. Il faut le pousser doucement dans la bonne direction."