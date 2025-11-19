McLaren F1 peut s’assurer le titre pilotes dès ce week-end à Las Vegas

McLaren F1 n’a pas un souvenir impérissable du Grand Prix de Las Vegas, après une édition 2024 qui ne lui avait pas souri. Mais pour l’équipe de Woking, l’édition 2025 pourrait avoir une toute autre saveur, puisqu’elle pourrait s’assurer le titre pilotes.

En effet, si Lando Norris inscrit neuf points de plus que Max Verstappen ce week-end, il éliminera définitivement le pilote Red Bull de la course au titre mondial. Le Britannique, dont ce sera le 150e Grand Prix en Formule 1, aura un casque spécial pour fêter cette étape, mais ne parle pas du titre pour le moment.

A noter qu’en disputant son 150e Grand Prix sous les couleurs de McLaren, il égale le record de David Coulthard, qui est pour le moment le pilote ayant le plus couru sous les couleurs du team, entre 1996 et 2004.

"Las Vegas est la prochaine étape ! Rouler sur le Strip est une expérience assez cool, et j’ai hâte de voir tous les fans américains pour la dernière fois cette saison" a déclaré Norris, qui a travaillé pour éviter une répétition de la déception de 2024.

"Je me suis beaucoup préparé au MTC avec l’équipe pour le dernier triplé. Nous arrivons à Vegas après avoir travaillé dur pour marquer un maximum de points lors des deux dernières courses, en affichant un rythme soutenu au Mexique et au Brésil."

"Vegas a toujours été un circuit difficile pour nous, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas tout donner pour tirer le maximum de notre voiture. Je me sens vraiment bien et motivé. Je suis prêt pour cette dernière ligne droite."

Oscar Piastri pourrait quant à lui soit revenir sur Norris, soit voir ses espoirs de titre se réduire également. L’Australien explique les défis qu’il veut relever avant d’aller dans le Nevada : "J’ai hâte de reprendre le volant à Las Vegas."

"Je me concentre sur mes performances, je veux passer un bon week-end et saisir toutes les occasions qui se présenteront. C’est un circuit très rapide et c’est toujours sympa de courir sur le Strip. Les températures plus fraîches sont une variable intéressante et le tracé permet généralement de nombreux dépassements."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a tenu à saluer l’implication des membres de son équipe, alors que 21 courses sont passées et que les trois dernières vont être enchaînées consécutivement.

L’Italien rappelle à quel point les trois semaines qui viennent vont être intenses : "Nous sommes arrivés à la phase finale de cette longue saison, avec trois courses consécutives qui débutent à Las Vegas et se terminent à Abu Dhabi, en passant par le Qatar."

"Couvrant 12 fuseaux horaires et plus de 12 000 kilomètres à vol d’oiseau, ce seront trois semaines intenses et fatigantes pour l’équipe sur le circuit, ainsi que pour les hommes et les femmes basés à Woking, au MTC et au MRC."

"Je tiens à les remercier tous à l’avance pour leur incroyable dévouement tout au long de cette saison. La première épreuve se déroule à Las Vegas, une course particulière en raison de l’atmosphère et du décor qui l’entourent."

"Ce Grand Prix est emblématique de la Formule 1 d’aujourd’hui, un sport qui gagne en popularité et connaît un succès sans précédent aux États-Unis. D’un point de vue technique, c’est une course difficile pour nous sur le papier, et nous n’avons certainement pas brillé lors des deux précédentes épreuves qui s’y sont déroulées.

"Nous avons vu une fois de plus à São Paulo à quel point la compétition est serrée sur la piste : quelques millièmes de seconde suffisent à faire la différence, pour le meilleur ou pour le pire. La préparation de chaque séance revêt donc une importance encore plus grande, car chaque détail est crucial pour exploiter au maximum le potentiel disponible."

"C’est dans cet état d’esprit que nous arrivons au Nevada, conscients qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous sommes confrontés à des adversaires très forts."